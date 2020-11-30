從警4年改當工程師！前女警心寒「10萬也不回去」...長文揭陰暗面

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友從警4年後，毅然決然轉職當工程師，日前她寫下長文，揭露封閉的職場環境、離譜的輪班制度及同事間的素質落差，而壓垮她的最後一根稻草，是整個社會對警察的不友善。

女網友在dcard娓娓道來，一般大學畢業的她，當年看到補習班文宣，發現四等警察錄取之高，於是抱持著試試看的想法，結果真的上榜了，所以便開啟從警之路，「我是個性很直接，也不怕辛苦的女性，輪班、深夜勤、單警處理事情、績效需要...這些我都可以勝任，同事避之唯恐不及的春安工作，我也是做到長官誇獎。」

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不過，她話鋒一轉，以自己的親身經歷與體會，下了一段註解，「那是一個環境不友善、封閉、同事素質落差很大的職場。」

首先是排休假的問題，原po傻眼直呼，「你永遠不知道原本排好的休假會不會取消，只要長官一句話，就算遠在天邊也要回來，訂好的行程只能自己認賠，只要有一次趕不回來，你就是全所罪人，長官會記恨你非常久。」換言之，放假時間永遠不固定，當然也沒有生活品質。

再來，女網友不諱言表示，「長官永遠覺得自己最聰明，明明跟不上現實的思維，卻不能接受建議，即便你非常和緩私下溝通，他會覺得你在忤逆他、質疑他，簡直有病。真要比現在的國家考試，新進員警素質，你們這些長官根本就考不上好嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

第三點則是健康問題，她透露，他們的輪班制度並非以月或季為單位，「而是今天早8晚6，隔天變成凌晨4點到下午4點。」

不僅如此，她更有將近1年時間，是三輪車拆班方式值班，先從凌晨4點上到早上8點，接著休息至下午2點，繼續上到晚上6點，最後一輪休息完，再從晚上8點到10點，然後接凌晨2點的班，「這個狀況後期已經沒有了，但兩段班的單位至今不在少數，反應了還會被當問題人物。」

諷刺的是，值班人員明明是足夠的，只是上面不願意去調配好班別，不願付出心力讓大家好好休息，女網友不禁感嘆，「只想便宜行事，不想改變而已。每個同事身體或多或少有毛病，真的很悲慘。」

此外，也存在著同事素質落差很大、對女性不友善等問題。最後，她也吐露決定離職的關鍵原因，「我覺得社會對警察很不友善，每天都在罵警察，媒體民眾都是，執行公權力不被尊重，被打被罵不能還手，我記得我取締酒駕被一個女人打了一巴掌，只能大聲喝斥，然後辦妨害公務，X...其實我最想抓她頭髮撞牆！大罵她肖查某！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

於是，忍無可忍的她離職了，轉而在電子大廠當工程師，之前她每月底薪+加給+加班費，大約落在5萬5左右，現在雖然只有4萬6-4萬8，但每個月頂多加3天班，然後見紅就休。

不過，原po也提到，「當然我有遇到很好的同事、很好的長官，但你們也知道，壞的記憶總是比好的記憶更為深刻。還有不是單位的問題，是警界全體問題啊，工作我都很適應，但風氣氛圍真的不敢恭維。」

長文引起熱烈回響，網友們紛紛表示，「看到這樣輪班的時間就不會想做了，每天身體調時差累都累死了」、「警察需要的不是人才，是奴才XDD」、「男友警察9年路過，他也是說現在越來越不想待在派出所，明年想調單位」、「不如拚個幾年去專業單位玩股票，賺的還比本身的薪水多，舒服」、「笑死原來軍警都差不多」。