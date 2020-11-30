中和公園上廁所遇活春宮！女生1小時敲門3次：有人嗎　他發文求救

▲原PO表示，不得不稱讚中和的公廁乾淨無味，才會引來野戰軍。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享凌晨去新北市中和一處公園的無障礙廁所大號，卻遇到活春宮，「女生來敲門，問有人在嗎？我不敢出聲，怕被當偷窺狂，線上求解。」此文引發熱烈討論，他也分享後續經過。

當事人28日凌晨2時23分在「爆怨2公社」臉書社團發文，想請問大家該怎麼辦？他回應網友的問題說，「我覺得他們以為我是偷拍吧，我準備把自己關到天亮」、「廁所外機車還沒走，沒聽到聲音離開，屁股坐得好痛，O」、「3：30長輩會來運動，我出去看看。」

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原PO凌晨3時35分說，感謝上帝，對方走了。他還原當時經過，「他們在後面辦事，我在前面棒塞，有隱約聽到呻吟聲，我看我手機又沒播肉片，還在想我藍牙耳機有問題嗎？10分鐘後就來敲門了。」

▼原PO上廁所遇到活春宮。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

原PO表示，「真的等啊！敲3次門，硬是不回應，半夜沒人，會發生什麼事未知。寧願當烏龜，大叔沒膽了，要我年輕10歲一定跟他輸贏。」他也寫道，不得不稱讚中和的公廁乾淨無味，才會引來野戰軍，「對方鐵定知道有人，只是我硬不出聲，所以在外等我，我才會關1.5小時。」

原PO後來補充指出，當下怕被誤會挨揍，「半夜三更門都鎖了，妳問有人嗎？也不說來意，我幹嘛回妳話！如果妳說『麻煩快一點，我很急』，我會回話。」他「脫困」後也說，結果搞到整晚沒睡，上班工作忙完快掛了。