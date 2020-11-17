行駕照射女員工！ 中和業務大鬧領車處拍桌3次下場曝　她嚇到離職

▲林男大力拍桌全被錄下。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市中和一名24歲林姓業務常將愛車違停路邊紅線，被民眾檢舉拖吊，沒想到他到拖吊場領車時竟「射證件」，兩度擊中櫃台的女性承辦人員，全被監視器拍下，讓拖吊場員工不甘受辱報警處理。法官判林男拘役15天，可易科罰金。

《東森新聞》報導，拖吊場員工透露，林男每次領車都很不客氣，「他算是我們這邊常客，後來他對我們每個同事都是這樣子啊。」

根據監視器畫面，林男一早來到拖吊場領車，一到櫃檯就大力拍桌3次，甚至丟行照和駕照。拖吊場員工說，「為什麼我要撿，又不是我拿的」；林回，「妳不是在櫃台，妳不去收東西，我現在請警察來，妳侵占嘛。」他後來還打電話，「我的行照又滑到你們桌子下面了，然後現在小姐態度又非常差。」

▲▼林男兩度射證件。（圖／東森新聞）

承辦人員不甘被林男羞辱，憤而報警提告。林被到場的警方帶回偵訊，他透露工作是業務。對於領車時行照和駕照分別擊中承辦人員的背部及手臂，他辯稱只是大聲而已，並沒有侮辱對方，仍被警方依妨害名譽罪送辦。而該員工事發後擔心被找麻煩已離職。

根據判決，事發於2019年12月18日，日前判決出爐。林男辯稱，「我是將證件往桌上放，但證件從桌上滑到地上，沒有要侮辱告訴人。」但新北地院法官認為，被告因不滿車輛遭拖吊，竟即以朝告訴人方向丟擲證件方式公然侮辱，實應譴責；兼衡被告並無前科，依強暴公然侮辱人判拘役15天，得易科罰金。全案可上訴。

拖吊場其他員工說，自己也碰過這種情形，「因為我們桌子這麼寬，沒有必要這樣侮辱我們。我是想說年輕人就不跟他計較了，但是我們其他小姐，不一定每個人都是受得了這樣的侮辱。」

▼事發於中和這處拖吊場，女員工事後已離職。（圖／東森新聞）