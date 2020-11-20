強拖進公廁...軍人壓頭硬來還錄影！金門女癱軟痛哭：他一直在動

▲阿義被依法判7年4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

記者林昱萱／金門報導

一名軍人「阿義」（化名）跟女子「小紅」（化名）是前男女朋友，但他卻在分手7個月後，將對方強拉進公廁性侵，而過程中阿義不僅無視小紅的反抗，還將所有性行為過程用手機錄下，最後甚至還將精液留在小紅的肚子上。對此，福建高等法院金門分院審理後，依法判他7年6月徒刑。

判決指出，阿義與小紅分手之後7個月後，又強行將對方拖進公園內的殘障廁所，儘管過程中小紅不斷大喊，「不要」，卻仍是遭阿義強行褪去上衣、內褲，強行性侵得逞。誇張的是，阿義得手一次後仍未滿足，又於17天後故技重施。

阿義隔了17天後，再度將小紅強行拖進廁所，並將門上鎖後，不顧對方不斷掙扎、大喊，竟直接強壓其頭部，逼迫小紅以嘴為他性交，而接著阿義還利用身形、力氣上的優勢，強行將小紅壓制在地，以此強暴方式對其性侵得逞。

小紅表示，「我有一直說不要，但卻仍是遭到強迫，他沒有戴保險套就插入...一直在動，我覺得下面會痛痛的」此外，阿義也承認犯行，並坦承有將精液射在小紅的肚子上，也承認自己確實有聽到小紅的拒絕。

對此，法官認為，阿義為逞一己私慾，就無視小紅意願，以強暴之手段強行性侵對方，此舉不僅嚴重侵害小紅的性自主權、身體控制權，甚至已經危害到對方身心健康，惟念他犯後坦承犯行，且已經與對方達成和解，因此一審依法判他7年6月徒刑，而全案上訴到二審之後，二審法官認為一審原判並無不妥，駁回上訴。

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