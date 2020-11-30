陸嫦娥五號探測器組合體成功分離　將擇機實施月面軟著陸

▲嫦娥五號成功發射。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視新聞》30日報導，大陸國家航天局通報，11月30日，探月工程嫦娥五號任務飛行控制團隊按計劃，實施嫦娥五號探測器著陸器和上升器組合體與軌道器和返回器組合體分離。凌晨4時40分，在科技人員精確控制下，嫦娥五號探測器組合體順利分離。

截至目前，嫦娥五號探測器各系統狀態良好，地面測控通信正常。軌道器和返回器組合體將繼續在平均高度約200公里的環月軌道上飛行並等待上升器交會對接，著陸器和上升器組合體將擇機實施月面軟著陸，進行自動採樣等後續工作。

▲嫦娥五號將登陸月球。（圖／翻攝央視）

大陸在文昌航太發射場於11月24日4時30分，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，火箭飛行約2200秒後，順利將探測器送入預定軌道，開啓大陸首次地外天體採樣返回之旅。按計劃，嫦娥五號探測器將登陸月球，預計帶回約2公斤重的月球土壤樣品返回地球。

嫦娥五號任務的科學目標，主要是開展著陸點區域形貌探測和地質背景勘察， 預計降落在月球最大的月海風暴洋北緣的呂姆克山附近，實現月面自動採樣返回，開展月球樣品地面分析研究。除了「挖土」回地球，嫦娥五號探測器還將開展一系列科學探測。

►戴口罩也要記得保養