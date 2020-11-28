遭公婆虐死、娘家迫「陰婚」　揭露農村恐怖「盜屍」市場

▲大陸農村冥婚依然存在。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

山東女孩方洋洋虐死故事，近日成為大陸社交平台討論話題。當事人經歷被婆家虐待致死，家人竟然依照當地習俗安排陰婚，讓許多網友覺得不可思議，為什麼還有「陰婚」，連往生者死都不放過。目前「陰婚」甚至在農村地區依然流行，甚至牽動神秘的「盜屍」產業鍊，《ETtoday新聞雲》帶您一起揭秘。

▲陸農村「陰婚」陋習，活人婚姻看意願，死人婚姻看價錢。（圖／微博 風聞社區）

陸農村存在「陰婚」陋習

山東德州禹城女孩方洋洋的故事，讓外界再次震驚「陰婚」的不公平存在。根據大陸媒體觀察者報導指出，方洋洋因不孕受到丈夫及公婆虐死後，火化前，他的親屬方家提前給安排一場「陰婚」。

方洋洋的表哥謝樹雷說，「洋洋火化後，方家親屬從殯儀館直接抱走骨灰盒，讓她和鄰村沒結婚的往生小伙子一起下葬。」洋洋連死也不能回到母親身邊，但親屬否認有這件事。這起事件震撼大陸網友三觀認知，「陰婚」為何存在現代社會？

方洋洋案例在當地不足為奇，該報導出，另一起「陰婚」位於山東邢台縣大桃花村，村民王女士表示，村裡曾有一離婚後又車禍意外去世的女性，其娘家在將該女兒大體和鄰村男性配成陰婚，之後收到聘禮10萬（單位：人民幣，同下）。正所謂「活人婚姻看意願，死人婚姻看價錢。」

▲台灣雲林曾出現冥婚紅包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「陰婚、冥婚」傳統由來？

陰婚，也被稱為冥婚，死亡的單身男子或女子配一具女屍（男屍），雙方以夫妻名義合葬。該報導稱，有專家介紹，「冥婚是中國十分古代舊俗，殷商時期就已經存在，如今已有三千多年的歷史。」

最早的陰婚類似是活人祭祀儀式的替代物，商朝(公元前1600一前1050年)尤為盛行，貴族和平民百姓都辦陰婚，但主流儒家思想譴責陰婚，認為這「違反人與人關係」，孔子本人痛恨活人祭祀及類似的儀式。

後來，「陰婚」日漸式微，到了性保守的清代「宣揚守寡守貞」觀念，陰婚從來沒有消失過。就算到了1950年代，在新加坡廣東移民群體中，陰婚仍很常見。早期台灣傳統社會也有「冥婚」，年輕男性不能隨便撿路邊紅包，免得多出一位鬼新娘。隨著社會變遷，「冥婚」漸漸消失，但在大陸「陰婚」依然存在農村社會。

▲大陸「陰婚」背後隱藏一條極隱密的「盜屍」產業鍊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「陰婚」牽動陸盜屍產業

六年前，《南華早報》曾報導指出，山東警方逮捕11名男子，他們掘墳取屍，出售女性屍體作「陰婚」用。在早前同年的3月，嫌犯挖出了一個剛去世3個月的女性的屍體，並以1. 8萬元的價格（單位：人民幣，同下）賣給中間商。屍體的價格取決於死者的年齡、外貌、社會經濟背景以及屍體本身的新鮮度等因素，最高售價可超過2萬元。

觀察者報導也指出，沒有那麼多自願配婚的女屍怎麼辦？背後隱藏一條「陰婚」市場上從需求到交易的隱秘鏈條，就是「盜屍」。《山西晚報》曾報道，2005年3月28日，陝西西安西鄉縣人楊錦玉從墳墓里盜掘人體屍骨賣到山西給死去的男子配「陰婚，被公安人員查獲；2007年，河北邯鄲南莊村農民宋天堂連殺6人賣屍配「陰婚」；2008年，河南伊川縣兩農民在利益驅動下盜屍配「陰婚」。

▲大陸山西、陝西、河北和山東農村盛行「陰婚」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

該報導指出，目前，大陸政府將陰婚視為封建落後的迷信活動，盜墓本身是一項犯罪，可判處高達3年的監禁。然而，屍體價格持續高漲，「近日，15萬元以下連骨頭都買不到」。儘管非法，在山西、陝西、河南等地的農村地區，陰婚依然存在。

從大陸裁判文書網以「陰婚」為關鍵詞進行搜索發現，2012年至2019年期間，共有133篇判決書，其中有78起涉及刑事案件，案發地多集中在山西、陝西、河北和山東等省份。主要還是農村老人相信，「陰婚」可以為尚未嫁娶的往生者帶來全新的陰間生活。