入黨原因問「好幾個小時」　共產黨員赴美遭突檢

▲陸媒指出，美方多次突擊檢查中方航運企業人員的共產黨員身份。（圖／路透社）

根據大陸媒體中國日報今（30日）指出，美國有關部門執法人員多次突擊檢查中方航運企業人員的共產黨員身份，截至11月11日，中方共有21艘輪船在美港口停靠時遭美突擊檢查，9月以來中方航空公司共有16架次赴美航班機組人員遭問詢、盤查。

報導稱，美方盤查有時長達數個小時，反覆調查共產黨員身份，連入黨原因也盤問。根據權威消息人士向中國日報表示，「美方有關做法涉嫌歧視性執法，意圖挑起意識形態對抗，干擾中美正常人員往來，蓄意製造麻煩和障礙，讓人感到麥卡錫主義（McCarthyism）正在美復活。如美方執意對中共黨員持續滋擾甚至打壓迫害，中方將考慮採取對等反制措施。」

▲陸媒報導，未來美方可能緊縮大陸共產黨員赴美身份。（圖／路透社）

先前七月份，有大陸媒體報導稱美國政府正考慮對所有中國共產黨員實施簽證限制，當時大陸外交部發言人華春瑩曾表示，「如果屬實，美方就是選擇公然與14億中國人民作對，公然站到世界五分之一人口的對立面。」

華春瑩當時說，「美國媒體的報道在中國民眾間引發了很大反應。很多民眾紛紛在網上表示我是共青團員、我是少先隊員，還有人表示「就美國現在這樣，請我去我都不去」。

該報導指出，目前美國官方還沒有出來澄清這是不是假消息。並且引述華春瑩呼籲美方言論，「至於美國是選擇開放包容，還是選擇關閉大門，自我孤立，這是應該由美國人民、美國政府作出的選擇。世界都在拭目以待。」