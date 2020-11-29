超狂黑社會自創「釣魚」酷刑　警追捕險遭「衝鋒槍圍射」

▲大陸警方近年強力掃黑、掃黃。（圖／翻攝中央政法委長安劍）

記者任以芳／綜合報導

大陸近年強力掃黑掃黃，其中，四川雅安的以董憶為首的犯罪組織近日遭到瓦解。根據大陸媒體《中央政法委長安劍》報導，該組織逞兇鬥狠，用「釣魚」酷刑虐待受害人，警方海外攻堅時，差點被機衝鋒槍包圍掃射，經過兩年多的驚險追緝，終於瓦解這個黑勢力集團。

報導稱，自2008年以來，該團伙在當地犯下恐怖罪行，其中最殘忍的酷刑就是「釣魚」。參與辦案刑警回憶，「他們將肉掛在魚鈎上，通過魚線讓受害人吞進胃里，然後反復拉扯，讓受害人飽受被釣胃的痛苦折磨。」

曾經有受害人向警方供稱，該集團成員除了「釣魚」酷刑，還常常以持槍、活埋、電擊、威脅吃排泄物等方式威脅受害人，並通過開設賭場等方式非法獲利數億元人民幣。

▲大陸警方花兩年多時間，瓦解四川知名犯罪集團。（圖／翻攝中央政法委長安劍）

為了強化組織戰鬥力，集團首腦董憶安排手下租場地請武術教練，對部分成員集中進行實戰武打訓練。只要出動敲詐勒索等違法犯罪活動，統一安排車輛、食宿；在部分組織內犯罪活動中對組織成員按月發放工資，年終發放獎金；通過贈送車輛、「平事」（請律師、照顧成員家屬）等手段，籠絡成員，穩定組織。

參與辦案的專案組刑警說，「董憶（集團首腦）要求組織成員凡事須聽從他的指令，大家必須尊重大哥，忠於組織，不得背叛，對於背叛者將進行懲戒並開除出組織，他和余斌兩人具有絕對控制力。」甚至有時任市公安局副局長充當「保護傘」。

▲大陸警方在海外拘捕黑老大董憶。（圖／翻攝中央政法委長安劍）

歷經855天的追緝，大陸警方專案小組輾轉7省21市，開展收集證據、追捕逃犯、查扣資產等偵查工作，並曾8次出國跨境追捕。在泰國、老撾、緬甸金三角地區，摸清主犯董憶藏匿的地點和行蹤軌跡。

該報導描述，專案組刑警押著剛剛抓捕到手的3名犯罪嫌疑人下樓準備離開時，突然被地方武裝勢力人員持數支衝鋒槍圍住，昏暗的夜色中傳出陣陣子彈上膛的聲音。最終，大陸警方突破重圍，化解危機。

該案是雅安有史以來偵辦的時間跨度最長、空間跨度最廣、涉案人員最多、社會危害最大、境外追逃最難、打掉保護傘層級最高的一起典型黑社會性質組織案件。

2018年，掃黑除惡專項鬥爭打響，黑老大董憶和團伙成員四散而逃，藏身境外，經過不懈努力，2020年1月以董憶、余斌為首的45人犯罪團伙全部到案，瓦解數十年的黑勢力。