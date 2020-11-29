王毅訪日、韓隱藏哪些訊號？　釣魚台、半島問題受關注

▲王毅表示，須等待南韓疫情穩定，才能推動習近平訪韓。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部長王毅近日訪問日本、韓國，受到中日韓三國和國際媒體關注。繼8月訪歐、9月訪問俄羅斯等四國、10月出訪東南亞5國後，最近，「復工復產」第四站選擇日、韓這兩個重要近鄰，大陸媒體也整理歸納，王毅出訪釋放哪些重要訊息。

▲日本外相茂木敏充與來訪的中國外交部長王毅會面，會後雙方仍堅持各自對釣魚台的主張。（圖／路透）

根據大陸媒體澎湃新聞報導指出，近年來，中日兩國關係慢慢回到正軌，雙方並達成「構建契合新時代要求的中日關係」共識。但疫情不可避免對雙方合作造成衝擊，而日本政府更替也使兩國關係面臨新的考驗。

報導稱，王毅訪日，雙方達成五點重要共識和六項具體成果，包括繼續構建契合新時代要求的中日關係、啓動兩國必要人員往來「快捷通道」、明年適時舉行新一輪中日經濟高層對話、建立中日食品農水產品合作跨部門磋商機制、開通兩國防務部門海空聯絡機制直通電話等。

另外，王毅還提出三點建議，希望中日之間建立真正互信，推進區域合作，共同致力於全球治理體系改革，推動「構建契合新時代要求的中日關係」盡早落地、開花結果，日方對此予以積極回應。至於，在釣魚台問題上應恪守中日四點原則共識，雙方都有意加強風險管控，避免釣魚台問題升級失控。

▲王毅曾表示，習近平相當重視與文在寅間的友誼信賴關係。（圖／達志影像）

緊接著，王毅25日飛抵南韓仁川，這次出訪又釋放哪些訊號？報導指出，中韓雙方利益聯繫之緊密超乎想象。韓國作為中國第三大貿易夥伴國，今年前三季度雙邊貿易額與去年同期基本持平。中韓有效開展抗疫合作，實現了「四個率先」，即率先建立雙邊聯防聯控機制、率先有效控制住疫情、率先建立「快捷通道」、率先開展復工復產合作，樹立了國際抗疫合作樣板。

此次，王毅訪韓，主題就是深化友好合作，推動中韓戰略合作夥伴關係邁上新台階。雙方就推進雙邊關係、深化地區合作達成十點共識，決定成立「中韓關係未來發展委員會」，以中韓建交30週年為契機，共同謀劃兩國關係長遠發展藍圖。據知情人士告，王毅訪韓期間，還就「薩德」等事關中方戰略安全利益的問題同韓方交換了意見。韓方則向中方重申，仍將堅持之前與中方就此達成的共識。

談到半島問題，自然成為王毅訪韓期間雙方討論的一個重要內容。王毅多次強調，要堅持對話解決半島問題的方向不動搖，堅持通過分階段、同步走建立半島和平機制、實現半島無核化的目標不動搖，堅持防止半島生戰生亂的決心不動搖，展現了中方致力於維護半島和平穩定、推動政治解決半島問題的堅定意志。中韓一致認為，南北雙方是半島的主人，半島問題主導權應當掌握在半島南、北人民手中。王毅強調，中方支持南北改善關係，推進和解進程。

▲大陸外交部長王毅訪南韓，與南韓外長康京和會談。（圖／大陸外交部）

王毅出訪日韓適逢美國大選結果出爐，「不少韓國記者追問，此趟訪韓是否出於防止韓國倒向美國的考慮？」對此，王毅表示，世界上並非只有美國，聯合國有190多個會員國，每個國家都是獨立自主的；中韓是戰略合作夥伴，有防疫、經貿、維護地區穩定以及政治解決半島問題等很多事情要做，應該多走動、多交流。

最後，該報導指出，王毅此訪期間，中方同日、韓分別就相互支持辦好2020 年東京奧運會、2022年北京冬奧會和2024年江原道冬青奧會達成一致。2022年恰逢中日邦交正常化50週年和中韓建交30週年，中日、中韓決定啓動籌備相關紀念活動。三國還商定明後年分別舉辦「中日文化體育交流促進年」和「中韓文化交流年」。上述系列活動有望掀起中日韓人文交流新高潮，鞏固三國友好的民意基礎 。