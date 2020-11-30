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他從熱氣球墜落公園！「高空重砸地面」遊客嚇壞尖叫　墜亡影片曝

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記者鄭思楠／綜合報導

雲南騰衝火山地質公園熱氣球30日早上驚傳發生故障，造成一名工作人員從熱氣球上墜落身亡。網傳影片可見，該工作人員試圖抓緊繩子，無果後直接從高空急速下墜；周圍目擊者被嚇得驚聲尖叫。

據《春城晚報》報導，此事確實於30日上午發生在騰衝火山地熱國家地質公園，相關善後事宜正在處理。

事後，騰衝火山地熱國家地質公園的工作人員說，「熱氣球出了一點故障，那個（人）是工作人員，人已經（死了），公園已經成立了工作組，由應急管理局和當地鄉鎮政府著手處理這件事。」

▲▼雲南一熱氣球故障工作人員墜亡。（圖／翻攝自新京報我們）

▲雲南一熱氣球故障工作人員墜亡。（圖／翻攝自新京報我們）

騰衝市應急管理局工作人員透露，「今天中午11點30分，俱樂部的工作人員在收熱氣球的過程中，因為起風，這個熱氣球又重新被風吹起來了，一位地勤的工作人員沒有及時放開手，被風帶到空中，然後發生了墜落。吊籃裡面沒有人，只是這位工作人員收的時候來不及放手，被帶到空中了，現在正在核實以及善後，我們相關的工作人員已經下去了，正在調查。遊客已經疏散，還在等待處理。」

至11月30日16時，涉事熱氣球項目已停運，事故善後及調查工作還在進行中。

據悉，騰衝火山地質公園的熱氣球項目體驗價格是10分鐘260元人民幣（約新台幣1129元）。

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