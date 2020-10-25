大同技術學院校慶引進熱氣球　象徵帶動地方產業發展

▲大同技術學院57周年系慶活動，點燃熱氣球象徵夢想起飛。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同技術學院於23、24日連續兩天於嘉義校區舉辦創校57週年校慶活動，以「愛在金升今世-飛耀57」為主題，邀請畢業校友於活動當日能夠返回母校一同歡慶57歲生日，並以象徵「夢想起飛」的熱氣球首次在大同技術學院校園裡升空，期許每位學子能在看到熱氣球緩緩升空的那一刻，將希望與夢想隨著熱氣球一同起飛。市長黃敏惠與眾貴賓參與盛會，開心地與結婚70年的阿公黃朝松、阿嬤黃陳業合照、寒暄，並祝福大同技術學院生日快樂!

▲大同技術學院熱氣球升空。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，技職教育是台灣教育的根，大同技術學院在少子化的衝擊下還是屹立不搖，這種教育的扎根非常重要，這要感謝在陳柏鍠董事長、王榮聖校長和所有老師的用心；學校藉由與在地產業結合，帶給地方產業發展信心，也提供給學生一個良好的實習領域，相信就如同熱氣球的升空，讓學生及城市看到未來的希望，一起努力接下來的60周年。

大同技術學院陳柏鍠董事長表示，為慶祝大同技術學院57週年校慶，除了規劃熱氣球繫留及難得一見的熱氣球光雕等系列活動之外，也邀請結婚50周年的「金婚夫婦」共同參與本次校慶活動。藉由為「結髮五十年」的「金婚夫妻」拍攝婚紗，使他們能重新享受現代婚攝的心情，也能回味婚姻的酸甜苦辣，重要的是表彰他們對婚姻不渝的持守，帶給社會的穩定與對家庭價值的重視與實踐。

王榮聖校長指出，校慶活動自宣布起可以說讓全校師生為之瘋狂，因為熱氣球活動首次在嘉義市舉辦，這將是在嘉義市、都會區、及在校園升起的第一顆熱氣球，期待帶動嘉義地區地方產業發展、觀光產業，讓本校與嘉義市產業合作；並且結合本校系科專業技術為金婚夫妻提供現代婚紗攝影的服務，其目的在表彰婚姻和家庭存在的價值，因為婚姻的穩定，是維繫社會最大的力量，透過這次校慶的這次活動，正面地提升社會風氣，讓社會更祥和。

熱氣球繫留體驗將於10月23日上午5點到7點及10/23、10/24下午5點到7點，共規劃三場次，而熱氣球Walk in於將連續兩天上午提供師生實際走入熱氣球跟熱氣球近距離接觸，而廣受民眾歡迎的熱氣球光雕表演也將10/24晚上7點後作為本次活動一個完美的ending，在熱氣球光雕音樂的展演中，讓整場活動在夜晚中洋溢溫暖光暉。本次大同技術學院校慶活動在熱情、創意、活力的氛圍下與全校師生一同慶祝學校的57歲生日，並以這股力量持續推動大同技術學院校務發展，邁開新頁。

大同技術學院自創校以來，蓽路藍縷，備極艱辛，但經歷任董事長、董事之贊助及歷任校長的領導之下，目前各學制歷屆畢業校友已達十數萬人，遍布社會各階層，均獲得服務機構極高之肯定。近年在陳柏鍠董事長及王榮聖校長的領導下，更以校務發展之宏觀理想及豐富的教育行政經驗帶領大同技術學院向前邁進，促成技職教育培育之人才與產業緊密結合，提升學生實務競爭力，為社會培育出滿足市場多元化需求之優良學府。