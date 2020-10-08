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男員工遭「熱氣球帶飛」升天！雙腿懸空苦苦掙扎　近距離恐怖目擊

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▲▼西安一景區突发意外。（圖／翻攝自微博）

▲西安一景區突发意外。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博有網友7日爆料稱，陝西西安白鹿原白鹿倉景區熱氣球項目放飛時，竟把人帶飛到高空。網傳影片中，一人雙腿懸空在外，在空中劇烈掙扎，引起圍觀者驚呼。不過，景區的相關工作人員表示，事故沒有造成人員傷亡。

據《第一新聞》報導，影片畫面中，一人掛在熱氣球的框子外，被帶上半空。爆料者稱，當時工作人員在充熱氣球，還沒充好熱氣球就意外飛了，工作人員在上邊差點掉下來，幸運的是沒有人傷亡。

爆料者還稱，後來風大，熱氣球沒有再運營。

▲▼西安一景區突发意外。（圖／翻攝自微博）

▲一工作人員被帶飛。（圖／翻攝自微博）

10月8日早上，該景區給出回覆，並提供事發前後影片。回覆表示，「2020年10月7日下午17點公司在執行熱氣球活動飛行時，風力風速符合飛行氣象標準下立球準備完畢後，突遇瞬間強陣風，熱氣球離地，地勤人員被帶起。」

回覆稱，「當班機長遇到特情後反應迅速、沉著冷靜、飛行技術過硬，迅速反應指揮地勤人員團結協作，並控制住熱氣球平穩落回地面，成功處置一起因天氣原因造成的特殊飛行情況，沒有造成任何人員及設備損傷。」

景區還稱，因現場有部分遊客持手機仰角拍攝，呈現拍攝視覺高度落差，「後期我們將強化安全意識，做好安全預案，加強應急演練，加強氣象研判，保障安全飛行。」

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