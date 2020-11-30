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減重想吃雞胸肉！嫌「超商一片69元」太貴　網推自己煮：便宜很多

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▲雞肉,雞胸肉,肉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雞胸肉是高蛋白卻低脂的減重族聖品。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

要減重的人一定知道雞胸肉的重要性，不僅低熱量，吃起來還很有飽足感，堪稱是減重聖品。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他到超商買雞胸肉，「一片69元，有夠小！」根本要吃10片才會飽，但這樣一餐就690元，「我哪裡來的錢？」忍不住問卦「吃雞胸肉減肥我他X先破產」，吸引網友留言。

這位網友文中表示，醫生建議他要減肥，於是他就上網找資料，發現很多人推減肥最佳飲食（食材）是雞胸肉，但原PO認為超商一片就要69元，分量還很小，他要吃10片才會飽，不禁冒出OS「一餐吃690（元），我哪裡來的錢？到底誰說吃雞胸肉可以減肥？比爾蓋茲？」

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貼文一出，就有人建議原PO不要在超商買，「雞胸肉量大的話要去Costco，買那種真空包裝一袋6小包」、「去傳統市場或是大賣場買回來自己煮，便宜很多」、「市場一斤80元，給你參考」、「想省錢就自己找肉商買來自己料理吧，生肉一斤差不多80元。」

還有網友紛紛歪樓、吐槽，「破產就沒錢增肥啦」、「吃10片，我建議你裝水球」、「最好你能一餐吃10片」、「叫你減肥，你還是要吃10片，以價制量聽過沒？就是要你少吃點」、「你只吃雞胸大概第3、4片你就會覺得很難吞了」、「雞胸肉本來就不是拿來給你吃飽的。」

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