孫大千挺國民黨潑豬內臟　批民進黨8行為是「納粹化政權」

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌27日第13度到立法院進行施政報告，國民黨立委為了抗議進口萊豬，在立法院丟豬皮和豬內臟，民進黨團總召柯建銘批評秀下限。對此，國民黨前立委孫大千批評，國民黨團只是代替人民抵抗，他也列出民進黨8項行為，批民進黨是納粹化獨裁政權。

孫大千29日在臉書表示，國民黨團只是代替人民行使立憲主義中所賦予的「抵抗權」，面對獨裁政權，如果不能夠起身抗暴，捍衛人權，台灣的民主將會成為民進黨的玩具。

孫大千也列出民進黨8項行為，已經足以證明民進黨已經成為一個納粹化、法西斯化的獨裁政權，包括：第一、沒收人民公投權利；第二、不擇手段打擊異己；第三、獨立機關變成東廠；第四、踐踏扼殺新聞自由；第五、全面掌控媒體機器；第六、一黨獨大專斷獨行；第七、任意犧牲民眾健康；第八、政府資源豢養網軍。

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