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奇美博物館「聖誕週末」雙12起登場　首度推出戶外聖誕電影

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▲奇美博物館「奇美聖誕週末」來了！更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館「奇美聖誕週末」來了！更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

備受期待的南台灣盛事「奇美聖誕週末」來了！奇美博物館將於12月12日起連續兩個星期六日舉辦「聖誕週末」活動，除了有民眾最愛的聖誕市集、聖誕舞會、幸福聖誕樹、音樂饗宴、舞蹈表演、主題展覽等豐富內容，更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」等。

▲奇美博物館「奇美聖誕週末」來了！更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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2020年全球受疫情影響甚鉅，處處充滿不安氣氛，民眾無法出國旅遊散心，奇美博物館今年「聖誕週末」特別以「聖誕老公公來了」為主題，透過聖誕老公公的溫暖形象傳遞「希望」的力量，讓民眾不用出國就能感受置身歐美的過節情境，擁有一個幸福難忘的聖誕體驗。

▲奇美博物館「奇美聖誕週末」來了！更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了落實防疫，館方邀請口罩國家隊的台南在地廠商「康那香」攜手合作，推出兩款獨家設計的醫療級口罩，口罩樣式以聖誕色系搭配當期特展「紙上奇蹟2－無所不彈」」的摺紙線條與幾何元素，看起來極富節慶感，民眾只要持本次活動票券皆可兌換１份，週六、週日將發送不同款式，數量有限送完為止。

▲奇美博物館「奇美聖誕週末」來了！更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館表示，今年「聖誕週末」除了贈送防疫口罩，也保留過往最受歡迎的內容，同時推出許多全新企劃，要帶給民眾滿滿的幸福正能量。例如首度規劃「戶外聖誕電影」，邀請民眾在充滿西洋美學氣息的園區，以最舒服的姿態坐臥在草地上，輕鬆歡樂地欣賞「冰雪奇緣」、「巧克力冒險工廠」、「西雅圖夜未眠」等讓人一再回味的經典好劇。

▲奇美博物館「奇美聖誕週末」來了！更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在表演節目部分，共有20場音樂與舞蹈演出輪番登場，「聖誕舞蹈表演」主打Swing與街舞；「精緻音樂饗宴」匯集弦樂、管樂、爵士樂等多元曲風，活動首日更祭出台灣第一代管風琴「現聲」演奏。擁有約140年歷史的「威爾遜管風琴」為最早來臺的兩座管風琴之一，1964年由美國海軍運送來臺，安置於臺南神學院，後由奇美修復保存，目前於奇美博物館展出，此次將首度在博物館公開演奏，重現其莊嚴神聖的昔日風華。

▲奇美博物館「奇美聖誕週末」來了！更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

配合「希望」主軸，常設展首度舉辦「希望小提琴」主題限定展，三把小提琴分別是三位製琴主在一戰壕溝裡、德國納粹迫害下與白色恐怖綠島監禁時所製作的作品，陪伴製琴主度過人生最艱難的時刻。另推薦多件希望主題藝術作品，每一件都有著動人的故事與永不放棄的精神。此外，全新特展「紙上奇蹟2－無所不彈」集結國內外8組藝術家的精采紙藝創作，大小朋友還能在這裡DIY製作聖誕立體卡片。

去年獲得極大迴響的聖誕舞會今年將再度登場，由聖誕老公公與他的好朋友們帶領民眾歡樂共舞、盡情拍照。歡迎男女老少裝扮屬於自己的聖誕造型，前來感受舞會的浪漫情調。另外，詢問度最高的「聖誕市集」將集結80個風格攤位，包括聖誕美食熱可可、熱紅酒、肉桂捲、窯烤PIZZA等。現場還有小朋友最愛的許願樹、旋轉木馬、聖誕燈光秀等。

▲奇美博物館「奇美聖誕週末」來了！更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每年吸引大批民眾拍照打卡的幸福聖誕樹，本週已率先亮相，13公尺高的聖誕樹在博物館歐風建築的映襯下更顯浪漫經典，聖誕樹頂端閃耀著一顆「伯利恆之星」，象徵希望與祝福，綠色樹身繞了一圈圈金色蔥花裝飾，搭配繽紛亮麗的彩球，營造溫馨幸福感，自即日起展出至2021年1月5日，每日17時30分至22時點燈。

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