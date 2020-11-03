她遭董事長公公拖走性侵！　親媽吐怨氣：女婿更可惡

▲董事長性侵兒媳。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

1個多月前，山東淄博一名人夫楊仲（化名）當眾敲鑼，痛罵父親楊光金性侵自己妻子的影片在網上瘋轉，播放了近5億次，上了微博熱搜榜的第一名。不過，他岳父母卻認為，「比起試圖侵犯女兒的楊光金，女婿更可惡，因為他把事情捅了出去。」現在，妻子也後悔了，如果再來一次，她寧願息事寧人。

據《南方週末》報導，2020年9月6日，31歲的楊仲回到老家山東淄博市，站在父親一手創辦的公司門口，敲響了鑼，嘶喊道，「我沒有爹了，我爹是個畜生！我也沒有家了！」他身後掛著一道橫幅，「淄博理光董事長楊光金當著孫女面性侵兒媳婦喪盡天良」。

根據他的說法，今年的4、5月初，父親就開始有動老婆的心思，7月在加拿大忍不住下手，當18個月孫女的面，強行將柔弱的兒媳拖至水房性侵。

楊仲事後還在微博創建帳號「楊光金當著孫女面性侵兒媳」，揭發父親楊光金和母親陳月芳都是淄博理光辦公設備有限公司的股東，該公司註冊資本為1000萬人民幣，「父親之前有找小三的前科，長期在家裡作威作福」、「這個世界上，我和妻子是最希望這件事情是假的那兩個人了」。

他以這種極端的方式與自己的父親決裂，「我要讓他社會性死亡，但這僅僅是第一步」。楊仲接受採訪時講述了一系列聽似荒誕的報復計畫，「讓他也嘗嘗被侵犯的感覺。」

▲兒子當眾敲鑼。（圖／翻攝自微博）

之後，楊仲敲鑼罵父的影片在網上瘋轉，播放了近5億次，上了微博熱搜榜的第一名。他的微博還收到上千封求助私信。一位妻子告訴他，22歲的時候曾遭到公公性騷擾，丈夫不但沒有支持她，反而將她趕出了家門。有過類似經歷的求助者並不在少數，她們將他的微博視為樹洞，分享自己恥於在人前談起的遭遇。

和她們的丈夫相比，楊仲是一個異類。只不過，長達幾個月的掙扎後，他發現自己失敗了。這位在網路中的護妻英雄被整個家族視為叛徒，就連岳父母也認為，「比起試圖侵犯女兒的楊光金，女婿更可惡，因為他把事情捅了出去。」

時至今日，楊仲的精神狀態仍一直不好，常常一天就吃一頓飯。他也幾乎沒有再用過「爸爸媽媽」這樣的稱呼，每次提到都是直呼姓名。

敲鑼事件後，他將頭像換成了哪吒，「這是傳統文化中對抗父權的代表」。他說，在父親對妻子動念頭的那一刻，他已經心死，敲鑼罵父就是要「削骨還父，削肉還母」。

那天幼稚園開學，要交一張全家福。拍了半天，攝影師都不滿意。楊仲在回看中發現，「我和我老婆都不會笑了」。

►戴口罩也要記得保養