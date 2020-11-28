桃園男得知鄰女開腦行動不便　闖屋求歡「愛一下」手亂來囚3年半

▲桃園市黃男2015年11月間得知女鄰居剛開完腦部手術行動不便，竟闖入住處要求「愛一下」，指侵猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

桃園市黃姓男子2015年11月間得知女鄰居剛開完腦部手術，行動較不便，當天下午趁她家中無人闖入，剛好女子洗完澡要穿外褲，黃男竟告知愛慕她很久「給我愛一下好嗎？」不顧女子尖叫抵抗，摸胸指侵得逞，女子事後驗傷提告，法院刑事部分判黃男3年6月徒刑，民事部分，法官判賠90萬元，本案可上訴。

判決指出，女子指控，2015年11月27日黃男與鄰居聊天時，得知她剛開完腦部手術，導致四肢不方便，當天下午5時許她剛洗完澡，正要穿外褲時，黃男突然闖入住家，見她下半身僅穿內褲，就突然說喜歡她很久了，希望跟她「愛一下」，隨即不管她尖叫反對，對她襲胸指侵，直到她大喊「我要報警」，黃男才放手離去，事後她女兒返家，帶她驗傷報警提告。

黃男否認性侵猥褻，辯稱當天有進入女子住家，看她跌倒扶她起來，過程約5分鐘，絕無性侵等行為。刑事部分，法官認為黃男嚴重戕害女方性自主權與人格尊嚴，且犯後否認無悔意，依強制性交罪判處3年6月徒刑。

民事部分，女子主張身心重創，請求精神撫慰金200萬元，民事庭法官審酌雙方經濟情況，女子遇害情節與所受精神痛苦，判黃男應賠90萬元。

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