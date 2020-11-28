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佈局智慧產業　交通大學攜手緯創成立「嵌入式人工智慧研究中心」

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▲▼ 佈局智慧產業　交通大學攜手緯創成立「嵌入式人工智慧研究中心」 。（圖／交通大學提供）

▲中心主任郭峻因（右四）將帶領「嵌入式人工智慧研究中心」成員布局智慧產業。（圖／交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

人工智慧與5G通訊技術整合為全球科技發展趨勢，國立交通大學攜手緯創資通成立「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」(e-AI RD Center)，共同佈局智慧交通、智慧製造及智慧醫療，肩負培育嵌入式人工智慧研發人才之責。

交大指出，「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」將針對「嵌入式人工智慧技術」、「大數據運算分析」、「人工智慧持續學習」等關鍵技術進行研發，並搭配產業專案，推動產學生態優化、成果應用與人才培育，以研發技術解決產品開發所面臨的問題，讓學校研發技術發揮影響力，協助台灣廠商達成產業智慧化升級目標。

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交大說明，緯創集團積極發展人工智慧與5G相關技術，在國內自駕車技術發展、公路智能化、智慧鐵道國產化領域已逐漸嶄露頭角。現結合交大優勢共同建立「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」，將提升雙方在嵌入式人工智慧領域的研發能量，同時藉由嵌入式AI技術優勢，建構多樣化以智慧交通、智慧製造及智慧醫療中心的新興應用場域。

▲▼ 佈局智慧產業　交通大學攜手緯創成立「嵌入式人工智慧研究中心」 。（圖／交通大學提供）

▲緯創資通黃俊東技術長（左）與交大電機學院唐震寰院長簽定合作協議書。（圖／交通大學提供）

中心主任郭峻因表示，交通大學電子工程學系暨電子研究所在嵌入式AI系統領域深耕多年，其執掌之智慧視覺系統設計實驗室(NCTU iVS Lab)已開發多項具競爭優勢之AI技術，包含AI模型建立平台與近一億筆標記圖資、嵌入式AI模型演算法以及智慧無人載具系統，未來可延伸至基於高效能AI SoC晶片之智慧運算系統與應用，結合5G通訊技術，配合緯創資通的產業規劃升級為校級研發中心，希冀共同孵化新創公司，帶動智慧製造、智慧醫療、5G企業專網等市場之拓展。

緯創資通技術長黃俊東指出，於「嵌入式人工智慧研究中心」內達成產品概念驗證(PoC)的團隊，緯創將以全球化的市場經驗，幫助校園優秀團隊發展潛能，使研發團隊初期於實驗室中專注技術研發，後轉入研究中心了解市場脈動與需求，有助於新創事業縮短準備期，提高創業成功機會，育才結合育成，開啟人才接軌產業新模式。
 

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