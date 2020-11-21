超傻眼！南韓最年輕「天才圍棋少女」比賽靠AI作弊　露餡慘被抓包

▲南韓最年輕職業女棋手金恩持，涉嫌以人工智慧作弊戰勝對手。（圖／翻攝自韓國棋院）

記者羅翊宬／編譯

南韓年僅13歲的天才圍棋少女金恩持（김은지，2段）本來是眾望所歸的最年輕職業棋手，不料9月在與另名頂尖棋手網路對戰時，使用人工智慧（AI）下棋作弊取勝，然而卻慘遭專家抓包，最後才透過臉書承認，被韓國棋院判處吊銷參賽資格1年。

根據《韓聯社》報導，金恩持5歲時（2012年）在某場圍棋比賽嶄露頭角，曾參加SBS電視台綜藝節目《英才發掘團》，今年1月獲選進入南韓圍棋國家代表隊，當時年齡僅12歲8個月，為南韓目前最年輕的職業棋手，不料今年卻礙於新冠肺炎（COVID-19）影響，多場比賽停辦，於是只好於9月29日出戰「ORO國手戰24強」，在線上與擁有職業9段棋士資格的老將李映九（이영구）對弈。

李映九是南韓棋界的老手，國內排名第7，然而卻慘遭年僅13歲的金恩持輕鬆壓制，令人費解。於是，韓國棋院與國家代表隊只好把當時的棋盤交給AI專家分析。

果然，AI專家判定金恩持的棋路與人工智慧「KataGo」（카타고）所建議的步數高達90%一致。最後金恩持在與韓國棋院、國家代表隊教練的約談下才坦承比賽時的確使用AI作弊，令人相當傻眼。

韓國棋院在本月3日召開第一次真相調查委員會、17日則召開第二次會議，判定金恩持犯規，考量金恩持尚未成年、且為初犯，加上已坦承自己的錯誤並深刻反省，因此判其停止資格1年，從拿到通知書那天算起，期間禁止出賽。

對此，金恩持的母親與指導教練睦鎮碩（목진석）分別代為發表聲明致歉，表示疏忽人品教育；而韓國棋院則增添新規定，禁止出戰棋手使用人工智慧，若違反將被判處停權3年、甚至慘遭除名。

►南韓日籍女星未婚產子！親曝「赴日取精」心得 遭網崩潰罵：自私

聽Podcast掌握美選及國際局勢