中國AI人才缺口達30萬　官方報告揭4「發展難點」

▲中國推動AI與製造業融合發展，面臨人才缺口問題。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家工業信息安全發展研究中心21日發布報告稱，目前中國大陸AI人才缺口達30萬人，尤其同時掌握「人工智能（人工智慧、AI）+製造」的複合型人才極其稀缺，在與製造業融合發展上，正面臨四方面的「發展難點」。

該《人工智能與製造業融合發展白皮書2020》，是在近日舉辦的「中國5G+工業互聯網大會成果發布會」期間，被公開發表。

《白皮書》研究結果顯示，中國在製造業領域的AI應用，已有一定基礎，惟融合發展上，面臨人工智能的價值難以被準確衡量、部分領域數據資產管理能力有待提升、工業深水區的解決方案仍待探索，以及復合型人才匱乏四個方面難點。

人才方面，《白皮書》強調，AI與製造業的融合，不僅需要掌握AI技術，還需對製造業各細分行業的生產特點、流程、工藝有深入理解，因此，同時掌握「AI+製造」的複合型人才極其稀缺，目前中國AI人才缺口，估計達30萬人。

但研究也坦言，AI相關職位的平均年薪，在30萬元人民幣到60萬元人民幣之間，甚至上看百萬，普通企業難以負擔；現階段，中國製造業因上述成熟度，已分為領軍者、追趕者、探索者三大梯隊特色發展的格局。

值得注意的是，這場大會於20日開幕時，中國國家主席習近平致賀信發表談話，提出要推動AI、5G與工業互聯網等產業的融合，加速數位中國、智慧社會建設，加速新型工業化進程，為經濟發展注入新動能。

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