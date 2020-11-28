奉獻自我成就他人！花蓮19傑出婦女「星光大道」受表揚

▲▼傑出婦女踏上「星光大道」步入會場接受表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣婦女經貿文化交流協會27日於福容大飯店盛大舉辦「花蓮縣2020年幸福洄瀾〜傑出婦女表揚曁感恩活動」，縣長徐榛蔚與三百多名婦女姊妹同喜慶賀，感謝她們為社會大眾的貢獻及付出。今年活動更是別出心裁，首次安排星光大道，讓每位受獎者身著晚禮服、由專業美妝老師精心打扮，宛如一場時尚服裝秀，現場氣氛熱鬧且溫馨。

徐榛蔚表示，很開心看見每位婦女展現自信美麗的一面，婦女姊妹們在家庭上，扮演舉足輕重的角色，也是社會安定的重要力量，更是現代國家進步的表徵之一。她說，婦女在經歷女孩、少女到為人妻 、為人母，大多以家庭為重，為家人付出大半人生，有許多婦女選擇加入社團、關心社會議題、扶植弱勢，未來希望有更多的婦女們勇敢學習並突破自我，發揮溫暖的力量，為社會每個角落付出關懷、給予協助，讓社會更加安定美好，也豐富自己的精彩人生。

▲徐榛蔚表示，婦女姊妹們在家庭上，扮演舉足輕重的角色，也是社會安定的重要力量，更是現代國家進步的表徵之一。

花蓮縣婦女經貿文化交流協會理事長許月燕表示，感謝縣府長期支持花蓮傑出婦女表揚感恩活動，並感謝榮譽理事長徐子芳及團隊，因著多年的承辦經驗讓六屆的感恩大會得以順利進行。本次活動更特別設計為「仕女嘉年華會」般的頒獎典禮，希望帶動花蓮在國際城市的社交禮儀學習，培養國際化、智慧型的學習範疇。她說，花蓮婦女不只為家庭付出，也為社會做出許多公益奉獻，透過傑出婦女的表揚，能結合更多的力量並帶給社會大眾美好的生活。

▲花蓮縣婦女經貿文化交流協會理事長許月燕表示，特別設計為「仕女嘉年華會」般的頒獎典禮，希望帶動花蓮在國際城市的社交禮儀學習。

本次獲獎者由榮譽理事長徐子芳、理事長許月燕親自頒獎，19位各具國際性及地方性社團推派的優秀婦女都有過人及獨當一面的表現，各自發揮所長，關懷弱勢孩子、幫助貧困家庭、敦親睦鄰、造福社區、投入長者關懷、社區安全、環保淨灘、音樂推廣、樂齡學習、反毒宣導，以至於兩岸文化交流等，甚至克服病魔投入公益、奉獻自我、成就他人，多年來在地方上的付出有目共睹，獲獎實至名歸，讓人感動！

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