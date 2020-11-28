好市多黑五「3天1999掉剩999」　連原價也改！苦主怒退再買沒折扣

▲原PO昨日在臉書發文。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者崔子柔／綜合報導

好市多（Costco）黑色購物節從23日開跑，每天主打不同特價商品，吸引不少人潮前往，但一名網友24日以1999元折扣價購入活氧噴霧器，27日再看竟又降為999元，也發現商品資訊的原價從2949元變成1949元，讓他感到相當失望。

原PO昨（27）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，他24日以1999元買入一個活氧噴霧器，當時的商品資訊標示原價是2949元，讓他心動購入。

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沒想到，原PO昨日再前往好市多，發現同一商品價格降為999元，且原價標示變成1949元，讓他失望表示「原來售價是浮動的，可以浮動到3成！」

不少網友看了湧入留言，「這不是降多不多的問題，是原價故意調高」、「這也掉太快了...是我會很不爽啊...」、「就是要清庫存，假借黑五名義降價到1999，發現還是乏人問津，索性再下殺到999」。

▲網友湧入回應。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



也有不少人建議原PO不要客氣，直接拿去退貨再以999元重新購買，不過原PO表示，這是「每卡限購一組」的限定特惠，退了再買就沒有折扣，只能以原價購買。

據了解，該品牌活氧噴霧器在其他電商的標價以3490元居多，雖然好市多2天的價格都相當優惠，但更改原價的行為仍讓網友質疑是哄抬操作。