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民眾瘋搶牛小排！好市多「黑五優惠」倒數2天　筆電現省3550元

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▲▼好市多人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

▲今早內湖好市多一開門就湧進許多民眾搶購優惠商品。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」進入最後倒數2日，今（28日）精選優惠商品曝光，煮夫煮婦最愛的生鮮下殺，必搶無骨牛小排，另外，還有24K黃金手環、17.3吋高效能筆電，想撿便宜要把握最後優惠。記者至內湖好市多直擊發現，往年最受歡迎的牛小排今日還是很搶手，精品的部分則是1.22克拉鑽石戒指折扣最多，能夠省下2萬。

▲▼好市多黑色購物節。（圖／記者陳涵茵攝）

▲筆電下殺89折，能夠現省3550元。（圖／記者陳涵茵攝）

好市多「黑五限定」第6天精選優惠商品包含LG A9+濕拖無線吸塵器、ASUS 17.3吋高效能筆電、24K黃金手環、美國頂級無骨牛小排真空包等。

▲▼好市多黑色購物節。（圖／記者陳涵茵攝）

▲今日有不少民眾搶購無骨牛小排。（圖／記者陳涵茵攝）

好市多黑色購物節從23日開跑至29日止，同樣延續去年一共有7天時間，並祭出上百樣優惠商品，最高可激省28萬，提醒即日起至29日全台各門市提早至8點開門。

精品類

24KGOLDBANGLE 24K黃金手環時尚轉運珠 重1000厘/約37.5克 原價75,999元 特價69,999元(92折)

1.22CTW ROUND DIAMOND RING 1.22克拉圖彩鑽石戒指 原價207,899元 特價187,899元(9折)

1.4CTW DIAMOND EARRINGS 1.4克拉圖彩鑽石耳環 原價209,999元 特價190,999元(9折)

生活用品類

ONE AMADANA O3 WATER MIST 抗菌消臭活氧噴霧器 原價1949元 特價999元(51折)

SUNCO 27"LUGGAGE鎂合金框27吋硬殼拉桿箱 極輕量僅4.2公斤 原價9,849元 特價6,849元(69折)

PURELUX SIMPLY PILLOW 支撐記憶枕 原價959元 特價759元(79折)

生鮮食品類

美國頂級無骨牛小排真空包 原價939元/KG 特價819元/KG(87折)

BULGOGI BEEF 韓式燒烤牛肉 原價399元/KG 特價289元/KG(72折)

家電用品類

ASUS 17.3吋高效能筆電 原價34,499元 特價30,949元(89折)

LG A9 PDDFLOOR2濕拖無線吸塵器 原價17,799元 特價14,799元(83折)

ATRMATE DC CIRCULATOR FAN 艾美特9吋遙控循環扇DC直流節能馬達 原價3,699元 特價2,999元(81折)

GREENWOOD TEPPANYAKI STOVE 鐵板燒兩用卡式瓦斯爐 煎炒、火鍋、烹煮皆宜 原價2,399元 特價1,799元(74折)

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