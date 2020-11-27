陸國台辦前副主任：北京應採「北平模式」和統、武統完美結合

▲前國台辦副主任王在希。（圖／記者曾俊豪攝）

記者鄭思楠／綜合報導

台海局勢日益緊張！對於兩岸困局，大陸國台辦前副主任王在希日前在公開演講中表示，北京應採取「北平模式」，即以戰迫和、以武促統、兵臨城下，不戰而屈人之兵。他認為，這樣一來可以最大限度避免兩岸同胞的傷亡，且其本質是另一種和平統一，是「和統」與「武統」的完美結合。

王在希在第六屆「中華文化論壇」上發表演講稱，從當前台海形勢來看，和統的可能性逐漸喪失，因為和過去相比，台灣的政治體制變了、大陸面對的政治談判對象變了、台灣的社會生態環境變了。他強調，大陸應該與時俱進，有新的思維，在堅持對台大政方針時，對台的具體工作也要更新。

王在希認為，大陸不能簡單地把和統和武統割開，更不能把兩者對立起來，因為若不動用武力手段，光憑政治談判、民間交流、惠台讓利，不可能實現兩岸統一。再來，即使迫不得已對台使用武力，仍要堅持政治談判，要堅持做台灣人民工作、以及堅持爭取台灣民心，不能顧此失彼，不能絕對化。

他直言，大陸目前已初步具備了解決台灣問題的實力與條件，台獨已經不可能，台海局勢總體可控。正因為大陸存有這種實力與底氣，所以可以更加從容地來處理台灣問題。但王在希也提醒，台灣問題有其複雜性和特殊性，因此解決台灣問題的時機需要非常慎重的選擇，不僅要看到台灣的情勢，還要考慮國際外部環境，更要考慮大陸自身的情況。

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