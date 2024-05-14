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水雉復育的隱形推手　台南地檢署社會勞動服務推展助水雉復育

▲水雉生態教育園區，從2010年開始向台南地檢署申請社會勞動服務人力，13年來協助園區進行棲地整理，讓水雉能有穩定的棲地進行繁殖，貢獻良多。（圖／記者林東良翻攝）

▲水雉生態教育園區，從2010年開始向台南地檢署申請社會勞動服務人力，13年來協助園區進行棲地整理，讓水雉能有穩定的棲地進行繁殖，貢獻良多。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

時序進入炎夏，水雉繁殖的季節也到來，水雉生態教育園區內的棲地布置已經大致完成，水雉們佔好領域開始新一季的繁殖挑戰。

水雉生態教育園區李文珍指出，水雉生態教育園區屬於人工濕地，範圍廣大，約有15公頃，每年4月的繁殖季前需要大量人力移除水池中的強勢物種，植入水雉喜愛的浮葉性水生植物，像是菱角葉、芡葉、印度莕菜等，水雉的數量近年來不斷增加，除了政府與民間團體的合作努力之外，也有一群來自地檢署的隱形推手在水雉生態教育園區中默默努力貢獻心力。

不論是除草或移植都仰賴高度的人力付出，園區從2010年開始向台南地檢署申請社會勞動服務人力，13年來協助園區進行棲地整理，讓水雉能有穩定的棲地進行繁殖，貢獻良多。社會勞動服務是針對6個月以下刑期的犯罪人給予社會勞動的機會，讓其以勞動的時間折抵刑期，在許多地方都會看到社勞人的身影，像是淨灘、社區公共區域除草等等。

在園區服勤的社勞人要能忍受寒冬與酷夏，每年的12月到隔年3月是園區進行棲地整理的重要時間，這段期間水池裡強勢又不適合水雉利用的植物，像是荷花、觀音蓮、白花水龍等，急待移除，讓菱角、印度莕菜等植物有生長空間，社勞人們在冬天的低溫下除草，若又遇到寒流來襲就更為艱辛；而進入夏天，氣溫動輒33、34度，社勞人們則需要在水池中將福壽螺、泰國鱧等外來種移除，讓浮葉性的水生植物成長茁壯，提供水雉多樣豐富的巢材。

在今年的5月7日園區也跟地檢署攜手舉辦了「友雉之士‧雉在成長」生態保育專案實施計畫，當日調派單位的所有社勞人來一起來整理棲地過盛的觀音蓮、浮萍等水雉不利運用的植物，讓園區內環境更好創造更多生物的棲地增加環境多樣性。

除此之外，園區日常事務繁雜，在園區服務的社勞人來自社會各個領域，他們以各自的專長協助園區，曾經有木工專長的社勞人協助園區製作木桌、木椅，；也有擅長水電的社勞人協助園區的水電設施修繕，讓園區能提供穩定又優質的公共空間，給予台南市民一個舒適的環境。

水雉是台南市的市鳥，官田則是主要棲息的區域，大片的菱角田提供水雉良好的棲息地，水雉生態教育園區座落於官田地區，長期關注農田濕地生態系的保育，經營園區需要投入大量的人力，而社勞人的加入，能適時彌補園區人力不足的部分，因為有這群社勞人的默默付出，提供良好的綠色公共空間讓民眾能近距離欣賞到水雉之美，也幫助園區能提供穩定的水雉棲地，讓大眾能了解濕地的生態價值。

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