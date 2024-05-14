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屏東地區470人獲得駕訓疊加補助　贊助金額增至20萬元

▲高雄區監理所屏東監理站14日攜手屏東縣政府舉辦贊助疊加記者會 。（圖／屏東監理站提供）

▲高雄區監理所屏東監理站14日攜手屏東縣政府舉辦贊助疊加記者會 。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

為提升機車騎乘安全，高雄區監理所配合交通部推動機車駕訓制度，即日起至11月30日止，在駕訓班參加機車訓練並考取駕照，專案補助每名受訓學員新臺幣1,300元，113年屏東地區爭取駕訓疊加補助人數破470人，補助人數創歷年新高。

▲高雄區監理所屏東監理站14日攜手屏東縣政府舉辦贊助疊加記者會 。（圖／屏東監理站提供）

▲高雄區監理所屏東監理站14日攜手屏東縣政府舉辦贊助疊加記者會 。（圖／屏東監理站提供）

高雄區監理所所長李瑞銘表示，特別感謝屏東縣政府已連續3年疊加補助屏東地區鄉親機車駕訓費用，今(113)年更提高疊加補助經費至新臺幣20萬元；另鈞慶車業公司也贊助1輛光陽機車提供抽獎活動，成為最大獎項，還有屏東地區7家代檢同業也加碼補助共3萬5,000元，希望藉由機車駕駛人參加駕駛訓練，培養遵守交通規則及正確駕駛習慣，降低機車騎士之傷亡。

他指出，經研究考機車駕照前先上駕訓班，上路後違規風險減少59％、肇事風險減少36％，顯示推動機車駕訓對增進道路交通安全確實具有成效。為減輕民眾經濟負擔，增加參與機車駕訓意願，113年度高雄區監理所轄區（含臺東縣、屏東縣、澎湖縣）除了交通部公路局提供3,800個補助名額外，加上地方政府及企業團體疊加贊助，屏東地區最高可補助到1,800元，請民眾千萬把握。

高雄區監理所屏東監理站今（14）日攜手屏東縣政府舉辦贊助疊加記者會，除對捐贈的地方政府及企業團體表示感謝，期望持續匯聚民間與政府力量公私協力攜手推動機車駕訓制度，共創安全、友善的交通環境。

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