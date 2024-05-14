偵查「漏煙」釀禍！　她開門回家變成「粉紅」芭比世界　

▲回家變成粉紅童話世界 。（圖／翻攝 都市現場）

記者任以芳／綜合報導

大陸江西南昌出現一起離奇事件，住在高檔社區的胡小姐投訴，某天回家竟然變成「粉紅訂製」，屋子裡所有東西變成粉紅色。最後竟然是管委會闖禍，為了偵測「漏煙」，使用粉色煙霧檢測，導致胡小姐家變成粉紅重災區。

綜合陸媒報導，投訴人胡小姐家住在南昌市某高檔小區，大樓管委會服務在附近評價都很不錯，月管理費用也不便宜。

某天，胡小姐回家後驚呆了，原本乾淨的住家飄散粉色的煙霧，彷彿進入童話世界。所有傢俱、沙發、桌面等都成了「芭比世界」。

「我當時真的被嚇到了，完全不知道發生了什麼。」胡女士氣憤的說，「傢俱、牆壁、地板，我的衣服都沾上了一層粉色的粉塵，實在是太不可思議了。」

▲管委會使用粉紅煙霧偵測「漏煙」導致客戶家中被粉塵污染 。（圖／翻攝 都市現場）

社區管委會第一時間出面道歉，該公司經理張先生表示，最近接到多戶業主投訴，有漏煙現象，因此使用粉紅色的煙霧彈檢測。

據了解，管委會在其他幾戶業主家中也使用類似的檢測方法，沒有出現大規模的煙霧覆蓋情況。張經理無奈解釋，「可能是胡女士家的特殊結構，煙霧擴散得特別迅速。」

對於這種解釋，胡女士不能接受，這種粉色的粉塵對傢俱和日常用品造成損害，清理起來十分困難，甚至可能威脅到健康。

最終，大樓管委會負擔全部賠償和清理，雖然煙霧彈是專門用於檢測的環保產品，對人體無害，管委會安排專業機構進行空氣質量檢測，確保沒有任何健康隱患。