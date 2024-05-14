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「macacukes石門古戰場」　屏縣定史蹟碑5／22揭碑

▲石門古戰場」150周年 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲石門古戰場」150周年 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年是「牡丹社事件」150週年，屏東縣政府結合牡丹鄉公所5月起，展開一系列紀念活動，5月22日牡丹社事件紀念日同步揭開「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑與啟用旅遊資訊站，用多元隆重的方式紀念一個半世紀前台灣原住民族先人據天險奮勇守護家園的故事。

▲石門古戰場」150周年 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府今(14)日公開牡丹社事件150週年紀念活動主視覺，以「PEACE/和平」及「Marasudj/團結合作」為核心，主視覺元素皆取材自排灣族圖騰、石門天險地形地貌及族語，邀請縣長周春米、牡丹耆老、孩童，於石門古戰場、車城鄉射寮海灘等場景，用影像對未來，許下一個心願：願天地無烽火，願永世皆太平。

屏縣文化資產保護所在牡丹社事件關鍵一役「石門之役」發生地設立「macacukes石門古戰場縣定史蹟碑」，該處是牡丹社及高士佛社人抵禦日軍入侵之處，見證台灣原住民族捍衛家園的重要歷史事件，去年經屏東縣文資審議會通過登錄為史蹟，彰顯其歷史價值與意義。5月22日與旅遊資訊站同步啟用，讓遊客能在此先對牡丹有一定了解，並從此點開始作為認識牡丹社事件的導覽起點。

縣府表示，牡丹社事件堪稱是台灣最重要的命運轉捩點之一，今年適逢牡丹社事件一百五十週年紀念，縣府跨局處舉辦系列活動，除了22日當天揭碑儀式，教育處6月29於屏菸原民館辦理「繪本暨特色教學成果展」，還有6至8月辦理健走及傳統競技活動、7月風域祭、11月-12月國際交流講座、150週年紀念典禮；牡丹鄉公所也推出高士野牡丹花季~遙望八瑤灣藝文饗宴、小旅行及在地劇團展演。

縣府另於牡丹社紀念公園旁打造「牡丹遊客中心」也將於今年度開幕，開幕後將串連縣道199號，結合生態環境、原民文化、產業及培訓在地人導覽解說，營造具特色的地方創生觀光旅遊風潮，讓遊客藉由文化觀光，感念先人捍衛家園的決心，體會和平共存、團結合作的真義。

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