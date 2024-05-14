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花蓮北濱外環道截水溝震損！　5／15~24施工修復雙向封閉

▲▼花蓮市北濱外環道南側截水溝受地震毀損。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

▲▼花蓮市北濱外環道南側截水溝受地震毀損。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市北濱外環道南側截水溝受地震毀損，市公所進行緊急搶修工程，5月15日至24日止實施道路封閉，市長魏嘉彥提醒用路人留意管制訊息，並配合交通引導，改道於北濱街或海濱街通行，造成不便也請見諒。

▲▼花蓮市北濱外環道南側截水溝受地震毀損。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

北濱外環道南側截水溝遭0403地震震損，溝體與路面間產生嚴重龜裂，因該處大型重車往來頻繁，為避免行車安全疑慮，花蓮市公所在北濱街大樓拆除工程完成，恢復通行後，隨即展開緊急搶修工程。施作截水溝長度9.5公尺，採用高強度混凝土，將溝牆溝面增厚至20公分。工期包含養護期預估為10日曆天。

▲▼花蓮市北濱外環道南側截水溝受地震毀損。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

魏嘉彥表示，年初時，市公所才配合養護作業於北濱外環道北側施做截水溝工程，不料南側截水溝在這一次地震中遭到毀損，因此市公所緊急以開口契約請廠商盡速施工，期待盡早還給用路人安全的道路環境。

北濱外環道道路封閉期由15日至24日止，預計在25日恢復通行，替代道路北上車輛請改於海濱街通行，南下車輛則改於北濱街通行。另外要特別注意的是，十五噸以上貨車在管制時段每天晚上八時起至隔天上午八時之前，禁止行駛於北濱街與海濱街，請大貨車駕駛注意，以免受罰。
 

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