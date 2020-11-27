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【廣編】92%消費者實測「睡前牛奶好眠有感」　奶粉添加芝麻素精華助眠好氣色

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▲▼睡覺,安眠,芝麻素,天然抗氧化物,晚安奶粉,克寧。（圖／雀巢提供）

▲入冬天氣轉涼，成人奶粉市占第一品牌克寧推出「晚安奶粉」。

圖、文／雀巢提供

睡覺占人生三分之一的時間，但在現今社會普遍生活節奏緊湊、壓力大的情況下，睡不著、睡不好已成常見困擾；在台灣，近一年與睡眠困擾相關的關鍵字搜尋量有近97萬筆。成人奶粉市占第一品牌克寧推出全新「晚安奶粉」，添加可幫助入睡的珍貴芝麻素精華，用天然、營養的熱牛奶滿足台灣消費者所需的營養補充，好眠又補鈣。

芝麻素是優秀的天然抗氧化物，被譽為幫助入睡聖品。克寧晚安奶粉透過三階段濃萃工藝、萃取出珍貴的芝麻素精華，而每粒芝麻中僅有不到1％，能被萃取成芝麻素精華。同時，還添加每日所需63% 的鈣質，輕鬆保養骨骼健康！在上市前的消費者實測中，受測者連續飲用兩週後、92%好眠「有感」，更有98%感覺睡得更沉、甚至可以一覺到天明！

入冬天氣轉涼，成人奶粉市占第一品牌克寧推出「晚安奶粉」，一罐750公克（為25天份）售價449元，即日起只在momo購物網獨家開賣。12月21日起推出限量兩罐裝優惠價798元，再加贈專用不銹鋼杯(魔幻紫)一個，搜尋關注「克寧」官方LINE帳號還有機會獲得更多驚喜。睡前一杯暖和助眠，特別適合推薦給身旁需要睡個好覺的朋友，一起好好說晚安。

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關鍵字：

睡覺安眠芝麻素天然抗氧化物晚安奶粉克寧

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