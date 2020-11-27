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叫UE「餐點放門口」直接消失！他對看外送員…下秒錯愕：加速跑了

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▲▼家樂福,Uber Eats。（圖／路透）

▲Uber eats外送服務正夯。（示意圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友今（27）日在PTT的Gossiping板上問卦「Uber eats 外送員把餐點變不見的八卦？」說他用Uber eats點了餐，選信用卡付款、餐點放在門口，但他左等右等，APP卻遲遲未跳出餐點送達的訊息，就走出門口查看。沒想到門口一個外送員看到他之後，卻騎機車加速離開，原PO也沒有找到任何餐點，讓他超錯愕。

這位網友文中表示，他26日中午11點叫了外送，想說他大夜班下班回家後就可以直接吃，不用中途停下來買東西。訂好餐點並過了大約40分鐘，也就是11點40分，手機跳出通知「餐點已在路上」，「餐廳跟我住的地方約5分鐘摩托車車程，11:50AM左右，我發現地圖上外送員已在門口，但遲遲未收到餐點送達的訊息。（我用信用卡付款，選放在門口）。」

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原PO於是在55分的時候乾脆走出門口要找外送員，「但外送員見到我後卻騎機車加速離去，且未留下任何餐點。（只留下錯愕的我）。」他傻眼之餘，先是致電餐廳，餐廳表示外送員有取走餐，但原PO在社區每一戶住家門口都沒看到餐點。網友聯絡Uber eats客服，僅在傍晚六點的時候，收到一封通知，「會一次性的特例給予退款。」

這讓原PO相當納悶，「咦？請問消失的餐點呢？外送員到底放到哪裡去？為什麼在我住家門口徘徊5分鐘卻不打電話或傳訊息聯絡我？」他忍不住抱怨，餐廳跟客戶端都無法直接聯絡外送員，只有Uber客服可以，「外送員按下已完成送達之後，我再也無法聯絡他了啊啊啊啊，只能透過Uber 平台去處理。」

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲有網友用UE叫餐，餐點卻直接消失。（示意圖／記者林敬旻攝）

誇張的是，傍晚的那封通知，還請他到門口去確認餐點，「因為已經送達（哈囉？？中午11點訂的，傍晚六點送到？？）。」但既然官方都這樣說了，原PO就去查看「想當然門口當然是沒有，消失的餐點就是消失了，跟愛情一樣。」最後也忍不住直問「我的午餐到底是去哪了，有人知道Uber eats 為什麼這樣的八卦嗎？？？？」並大嘆下次只好用現金付款，至少外送員得收到錢才能離開。

貼文一出，意外釣到不少苦主現身，「不要選放在門口，會被滑單」、「我遇過跟你一樣狀況，打死我也絕不會再用UE」、「點外送就是要用現金啦」、「我以前也是都用信用卡，後來發現有些外送員行為很垃圾，我就改現金了，然後當場檢查餐點」、「我也遇過兩次這種，後來都用貨到付款」、「所以好像才越來越多人不用信用卡付帳，一堆問題。」

不過留言中也有兼職外送員表示，「不懂為什麼一堆人幻想外送員很愛吃你的餐」，分享他自己的情況是，如果要吃掉客人的餐，首先要等10分鐘沒回應，期間還必須一直打電話、發簡訊通知客戶，「沒留下這些紀錄就取消訂單會被停權。」但因為Uber的轉接系統很爛，從電話撥出那一刻就開始收電話費，等轉接給客人都過30秒了。

他透露，「花了20元聯絡不上客人的情況都有，最後還要回報客服。一單賺您50元，扣去電話費還要等十分加上送餐時間，時薪很悲劇啊！」認為該名外送員都到目的地了，可以馬上把餐點送到客人手上，所以如果不是原PO地址有誤，不然就是沒選到無接觸用餐選項。

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