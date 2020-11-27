當兵什麼連最屌？網答案一面倒「裝甲連」：比海軍陸戰隊強

▲當兵是不少男生的共同回憶。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者高琳景／綜合報導

當兵對許多男生來說，是人生中最難忘的經驗之一，也是最愛拿出來說嘴的話題。就有一名網友提起當兵時的營區，好奇詢問「當兵什麼連最屌？」立刻引發網友們的熱議，不少人點名：「裝甲步兵連吧」、「認真回兩棲或陸軍衛兵連」。

一名網友昨（26）日在PTT以「當兵什麼連最屌？」為題發文表示，一般人大多被分配到炮兵或步兵等等，但如果被分配到弓箭連，是不是可以嘴一輩子呢？這讓他好奇發問，「有弓箭連的鄉民可以分享一下嗎？」

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貼文一出，立刻引發網友們的熱烈討論，不少過來人指出「最爽是營部連」、「第三營第三連」、「總統府，館前連，天下第一連」、「我爸精誠連，整天說戰技競賽比海陸強」、「兩棲或陸軍衛兵連」、「我裝甲步兵連的，我覺得是海陸！」

不過有不少過來人一面倒點名「裝甲步兵連」最強，「裝甲師」、「裝甲連」、「裝甲連伙食也可以」、「裝甲步兵連」、「當然是裝甲步兵連，比海軍陸戰隊強」、「裝甲步兵連吧」。

▲網友幾乎一面倒認為「裝甲步兵連」最強。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但也有不少網友開玩笑留言表示，「了連（台語）」、「金摳連」、「連長一直被叫起來道歉的那一連」、「拖屎連」、「好可連」，在PTT上引發網友們熱烈討論。