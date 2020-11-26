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太大被霸凌！D奶妹國中遭4學長「彈肩帶」　突爆氣：咒你沒老婆

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▲8個壞習慣讓胸部「垂垂老矣」。（圖／取自librestock）

▲女網友表示，因為胸部大經常遭到欺負。（示意圖／取自librestock）

記者施怡妏／綜合報導

有些女生很早發育，可能國小、國中時期就已經長胸部了，一名網友表示，在求學過程中，有些女生上圍很豐滿，穿衣服後看起來很緊，跑步還會晃來晃去，很多臭男生喜歡嘲笑，有些還會取奇怪的綽號，「不曉得那些小男生在想什麼？」對此，有一名D罩杯女網友回覆，「被陌生人欺負根本是家常便飯」。

原PO在PTT板上發文，在求學時期，班上有些女生上圍都很豐滿，一群男生圍在一起都會互相討論，還會亂取奇怪的綽號，「但現在大家長大了，心態應該轉變了吧」，因此也很好奇，「小時候看到大奶女同學想笑，現在長大後的反應是什麼？」

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貼文一出後，許多網友紛紛後悔當初，「請原諒我年少不懂事」、「很後悔，如果能重來不該這樣說」、「早知道當初對她好一點」、「早知道就追她當女友了」。還有網友開玩笑表示，「小學打鬧抓到大奶覺得丟臉，現在再也沒機會合法抓奶了」、「小時候一直摸，還好沒被告」。

▲小學，國小，放學，小學生，學生，家長，接送，走路，校園，校園安全，學校。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲小學時男女生都會打鬧在一起。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

但也有人指出，班上有女同學因為奶大而被霸凌，「還真的這樣，以前國中班上有個大奶妹一直被霸凌」、「小學的時候真的有女生因此被霸凌」。對此，一名D罩杯的女網友回憶，國中的時候身材就很不錯，因此常常被陌生人欺負，有次在走廊上遇到三、四個學長，「經過我身邊，突然從我背後彈我肩帶」。她當下暴怒嗆，「X你X笑屁！你媽沒有胸部嗎？我咒你沒老婆」，結果學長們一臉驚嚇樣全跑掉。

沒想到意外引來許多網友留言，「沒圖沒真相」、「請跟我交往」、「已寄信，記得回我」、「我不會笑妳我會疼妳」、「好啦，拉妳肩帶是我不對，跟妳說聲對不起」、「來我請你喝喝咖啡聊是非」、「附個圖很難嗎」。

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