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新竹醫院主打「親子鑑定」！身邊同事都在驗　竹科人：真的需要

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▲上班族，勞工，員工，失能，工作，焦慮，資遣，開除。（圖／pakutaso）

▲原PO發現，新竹許多醫院都主打「親子鑑定」。（示意圖／pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

隨著科技園區廠商進駐帶來大量人潮，新竹地區新蓋了很多大樓、公園、學校等，但有一名男網友發現，每次開車經過竹科附近，四周圍都是新蓋的大醫院，而且還主打「親子鑑定門診」，讓他不禁感到疑惑，「竹科媽媽們在老公上班時都在做什麼？」對此，有網友留言指出，「因為有市場需求」。

原PO在PTT板上發文，每次開車經過竹科附近，發現到處都是新蓋的醫院，而且每一間幾乎都主打「親子鑑定門診」或是「DNA血緣鑑定」，他因此感到不解，老公每天辛苦輪班、加班，「地方媽媽卻不守婦道，努力幫老公戴綠帽」，然後到醫院親子鑑定、DNA血緣鑑定，「竹科到底出什麼問題？」

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貼文一出後，不少過來人感嘆「真的需要」，「供需問題啊，竹科就需要這個服務」、「有需求才有供給嘛，合理」、「需求創造市場啊」、「我以為都網路亂講，上次去新竹路上招牌真的有點多」、「認真回，南科路邊真的有一個這樣的廣告看板」、「因為A同事去驗，B同事也去驗，久了就會覺得自己是不是也要去驗」。

▲▼小嬰兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有網友表示，看到身邊同事都在驗，覺得自己也要去驗一下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

還有網友開玩笑表示，「爸爸帶生病小孩看醫生，還會以為你來做親子鑑定」。也有人認為，「新竹的親子鑒定技術，應該拿諾貝爾獎的」、「理組看的是數據，他們需要證明文件」、「台積電應該自己開才對」。

其中有在地人發現，原PO在文中提及的醫院，根本就不在竹科附近，也不會開車經過，認為原PO只是想要引戰，「你要PO文說新竹很多親子鑑定OK啊，那你要搞清楚地理位置，去竹科到底為什麼會經過東元、中國醫跟台大啦！」

▼原PO以「竹科附近到處都親子鑑定門診？」為題發文。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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