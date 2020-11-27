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屏東校外會　內埔警長：點數假援交詐騙...學生不報案成犯罪黑數

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▲屏東縣內埔警分局長蔡耀順應邀屏東縣學生校外會 專題演講。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣內埔警分局長蔡耀順應邀屏東縣學生校外會 專題演講。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣學生校外會26日在屏東高工舉行2020年終工作會議；內埔警分局長蔡耀順應邀前往進行專題演講，他針對學生常觸法的幾個面向，分析校外會、校方如何與警方合作，在學生有觸法跡象時，即介入輔導，方能避免學生誤入歧途。

▲屏東縣內埔警分局長蔡耀順應邀屏東縣學生校外會 專題演講。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼蔡耀順演講。

▲屏東縣內埔警分局長蔡耀順應邀屏東縣學生校外會 專題演講。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

這項工作會，縣府教育處楊英雪副處長代表縣長出席，另出席的有法院、社會處、衛生局、消防局、警察局、岸巡隊、後指部、救國團及各級學校校長暨主任。

蔡耀順分局長指出，目前有3萬6千餘名的大學生在屏東就讀，但年輕人常用的社群媒體卻是Dcard版，該版特殊的是非學生身分無法加入，僅能當觀察員；但學生留言往往不經意觸犯加重毀謗罪。

另遇遊戲點數衍生的詐欺、假援交演進的點數詐騙，學生常選擇不報案，造成犯罪黑數，蔡提醒校方宣導學生勇於報案，勿姑息養奸。

而目前學生族可能受誘接觸的毒品咖啡包，無論是喵喵或強力搖頭丸，都會對中樞神經造成損害，也需要大家全力防堵；蔡說，學生第一次接觸到警察，幾乎都因為「交通事故」，因此提醒各校教官仍應將交通安全視為工作重點工作，加強交通安全教育。

最後蔡分局長談起長榮大學生命案，學生應該如何行走，才不被危險盯上，值得深思；而從戀物癖進化到強暴的嫌犯，社會應如何正視及如何進行進化前「原型」的防制，也很重要。

他強調，校園（外）安全要考慮的層面很多，有反詐、反毒、反性騷擾，也要注意交通。在這個場域，「百工斯為備」，校外會伙伴、友軍單位及警察，都扮演著重要的角色，需要一起合力來完成。

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