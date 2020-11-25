精神病患活活打死村內長者　屏縣議員質疑通報有漏洞

▲屏東縣議員利八魁臨時會質詢衛生局長施丞貴有關精神病患打死長者憾事，要求檢討 。（圖／翻拍，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議利八魁25日在縣議會臨時質詢表示，衛生局通報處機制出現漏洞，導致內埔鄉發生一名精神病患把一名長者活活打死憾事，他擔心法院屆時對被告又輕判，未來如果衛生局不落實對於精神病患的通報管理作為，村民將無法安居。縣長潘孟安說，縣府對於警政、衛生、社政執行上或精神病患造冊發生的盲點，都會深切檢討，杜絕憾事再度發生。

▲縣長潘孟安答覆。

利八魁質詢指出，內埔鄉先前發生一名精神病患，拿棍子把75歲長者活活打死事，震驚純樸的鄉下。事後，他曾到派出所了解，原來該精神病患之前就有發作跡象，派出所接到2、3次民眾報案，也有通報衛生局，如果衛生局當時就將他強制就醫，或許憾事就不會發生。

衛生局長施丞貴表示，該精神病患是衛生局列管的第二期病患，公共衛生護士每3個月訪視一次，在最近的訪視中，他的姐姐有提到有自言自語的現象，說好2週後再來訪視，在這中間就發生了憾事。而根據精神衛生法第32條規定，要有自傷傷人才能強制就醫。他的父親曾向公共衛生護士說兒子沒有傷人，因此無法強制就醫。

利八魁對此表達不滿，他說，「父親怎麼會說兒子傷人？」而這就是防範的缺口、漏洞，衛生局對於警方的通報混然不知，就發生大憾事，衛生局要好好檢討相關的通報、處理機制。

利八魁指出，以往法院對於精神病患的判決都輕輕放下，加害人有可能被放出來在村莊趴趴走，縣府的通報、處理機制如果不加強，村民會生活在恐懼中。

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