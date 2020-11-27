32歲男送醫被宣判已經身亡　3小時後停屍間傳來「詭異哭聲」！

▲停屍間工作人員發現已身亡的男子正在哭。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

肯亞32歲男子基根(Peter Kigen)近來突然在家中昏倒，送醫後被宣判身亡，隨後被送進醫院停屍間中，然而3小時後，工作人員聽到裡面傳來詭異哭聲，查看發現他突然醒來並且痛苦大哭。

基根的弟弟基普庫瑞(Kevin Kipkurui)表示，患有胃部疾病的基恩24日突然在家中昏倒，家人下午5時30分緊急將人送到醫院，「我們抵達醫院時，在櫃台遇到一名護士，對方要求我去其他櫃台索取保險文件，我7時45分返回時，被告知我哥哥已經死了，對方說哥哥早在抵達醫院前就已身亡」。

基根的遺體後來被轉至醫院停屍間，結果晚間10時30分工作人員準備進行防腐處理時，意外發現他還活著，並且已經恢復意識。基根接受治療後表示，「我不敢相信發生了什麼事，他們怎麼會斷定我已經死了」，但他還是很感激自己能活下來，立志出院後要將自己的一生奉獻於傳福音。

家人指責醫院醫療疏失，政府官員也出面要醫院給出說法，不過醫院醫學總監切魯約特(Gilbert Cheruiyot)卻反控，基根被送到醫院時醫生們正忙著照顧其他病患，所以有請家屬等待一下，但是他們卻因此怒罵醫生，「家人認為他已經死了，甚至沒有等待死亡證明，就自己把人送進停屍間」。本案仍待進一步調查。

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