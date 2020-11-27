2012年立院公報曝！開放萊劑、只標產地　江啟臣當年也投同意票

▲國民黨黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨強力阻擋蔡政府開放含萊克多巴胺豬肉進口，黨主席江啟臣還向總統蔡英文下辯論戰帖。不過，根據公開資訊，2012年7月25日立法院公報記載，時為執政黨的國民黨，《食管法》就修正為直接授權政府以行政命令在未來開放含瘦肉精肉品，且標明產地即可，而當年的立委江啟臣在表決時，也投下了贊成票。

回溯2012年，立法院為了修法開放美牛進口，在7月份召開臨時會，當時正值聯合國食品法典委員會（CODEX）會議期間；當時在野的民進黨團，為了阻止修法，夜襲議場長期抗爭，讓國民黨屢攻不下。

一直到聯合國食品法典委員會（CODEX）做出結論，訂定10ppb的標準後，民進黨也退出議場，讓臨時會順利召開，由武鬥改為文攻；不過，當時也為確保國內豬農利益，民進黨則改為堅持「牛豬分離」訴求。

▼根據立法院公報，2012年時為執政黨的國民黨，以行政命令同意含萊劑肉品進口，江啟臣等立委當年也投下贊同票。（圖／記者陶本和攝）



2012年7月25日審查朝野各自所提版本。其中攸關萊牛進口的第11條（現調為第15條），國民黨版為「國內外之肉品及其他相關產製品，除依中央主管機關根據國人膳食習慣為風險評估所訂定安全容許標準者外，不得檢出乙型受體素。」，意即授權主管機關以行政命令訂定萊劑的安全容許標準。

接下來國民黨在立院表決大戰中，以63票多數，通過此案。根據立法院公報顯示，當時投下贊成票的，包括江啟臣、費鴻泰、賴士葆、馬文君、呂玉玲等10多位現任國民黨立委。

對此，如今變成執政黨的民進黨認為，現在在野的國民黨，反對蔡英文政府開放萊豬進口、反對僅標示產地，要求立法禁止、標出是否含萊劑，跟當年自己的堅持顯然不同。

民進黨認為，江啟臣如果要辯論，其實也不該找蔡英文，應該要找現任行政院長蘇貞昌，因為在2012年萊牛大戰時，蘇貞昌正是時任民進黨的主席。

▼根據立法院公報，2012年時為執政黨的國民黨，以行政命令同意含萊劑肉品進口，江啟臣等立委當年也投下贊同票。（圖／記者陶本和攝）

