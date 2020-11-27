「剩5分鐘賞花」屏東妹轟沒人性：愛麗絲有夠醜！網反砲：怪自己

▲原PO大罵，「新社花海真的爛透了！」（圖／翻攝靠北景點2.0）



網搜小組／劉維榛報導

「2020台中花毯節」展覽至12月6日，不少遊客都為了「愛麗絲的花境探險」主題慕名而來！不過有女網友抱怨，日前舟車勞頓抵達新社，衝進去排隊時，工作人員告知剩5分鐘，同時有一位阿姨也晚來，兩人都吃了閉門羹，氣得原PO痛罵「沒良心！」結果貼文曝光後，討拍變討罵，網友反譙「他們加班費你要付喔？」

屏東一名女網友在臉書《靠北景點2.0》透露，這次新社花海就是衝著「愛麗絲夢遊仙境」主題，特地與朋友租車前往觀賞，怎料好不容易停妥車後，已經下午4時10分，步行進入園區又花了10分鐘，正當原PO興奮排隊時，卻聽到工作人員喊話「現在進場只剩5分鐘可以觀賞，請把握參觀的時間～」

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聞言，原PO與友人臉色一垮，直呼「5分鐘是要看什麼？而且進去之後，明明還沒有關園」，同時間耳邊繼續傳來，「剩下X分鐘就要閉園，如果不走，4:30就準時要噴水養護。」原PO則不斷碎念，「這樣到底是要怎麼好好拍照拉？超傻眼！根本就來不及！」

4時30分準時一到，工作人員依照SOP進行驅離步驟，怎料有意外插曲，恰巧有一名從台北南下的阿姨遊客也晚到，詢問是否可再進場？然而工作人員沒有多加回應，讓一旁的原PO忿忿不平直呼，「太沒有人性了吧？是我就會偷偷放她進去！」

至於說到這場花卉藝術裝置，原PO更狠狠送上大雷評，「愛麗絲做的有夠醜，如果不是那身衣服我還根本就認不出來，只有那個皇后可以看而已，其他真的都很少很爛」。事實上，新社花海開放時間為早上08:30至下午16:30，工作人員一天站崗維護8小時，時間一到下班再正常不過，然而原PO卻偏激直呼，「總之這次新社花海真的爛透了，員工跟展區素質都很差...害我們都抱著失望離開。」

▲網友反酸一片！（圖／翻攝靠北景點2.0）



討拍文貼出後，反讓底下網友開砲大罵，「你只有5分鐘，但員工剩5分鐘下班，你出加班費，考慮再給你5分鐘」、「自己晚到又愛看就是要認分，怪誰？怪自己吧」、「我是比較同情台北來的阿姨啦」、「下次如果要去別的城市玩，建議你安排個兩天一夜，行程不會那麼趕，也能提早出發」、「自己晚去只能怪自己，而且花海都不用門票，有什麼好計較的」、「4:10到，為了看愛麗絲，原來你是來看元宵節燈會啊，我終於看懂了」、「你當員工晚上都睡草皮上，不用下班回家啊87」。