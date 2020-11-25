25歲姊剛畢業載妹遭撞慘死　台中前科犯「5萬交保」理由曝！檢提抗告

記者許力方／綜合報導

台中38歲張姓男子是偷竊慣犯還有毒品前科，18日涉嫌毒駕偷來的小貨車，拒捕逃逸，過程中撞車翻覆，當場將25歲廖姓女騎士壓死。家住高雄的廖女剛從大學畢業，當時騎車載著妹妹到台中玩，慘遭偷車賊撞死，最後法官裁定5萬元交保，讓妹妹難以接受哭癱，姊姊更痛罵「憑什麼」，檢方25日火速提出抗告。

事發於18日中午12時許，警方發現臨停在西屯區路邊車格的一輛小貨車是前一晚貨運行失竊的贓車，張嫌拒捕加速逃逸，行經河南路、甘肅路口時，速度過快連撞4輛機車翻覆，壓住一人，廖女臉朝下趴在地面，使用堆高機救出時，她已經明顯死亡。

▲前科犯毒駕贓車連撞，壓死女騎士。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方調查發現，張嫌前科累累，今年5月至今就有高達10件竊盜案，坦承當天偷走小貨車後還吸毒，為了躲避追查逃跑，毒駕釀禍害死女騎士，訊後依過失致死、毒駕罪嫌移送，檢方認為張嫌有多次前科，有再犯之虞，當天就聲押，至於毒駕仍待後續檢驗報告。

台中地院審理後，查出張男患有思覺失調症，必須定時服藥，接受妥善治療，因此裁定5萬元交保。廖女來自高雄，是剛大學畢業的新鮮人，當天載著妹妹北上台中玩，未料遇上橫禍枉死，同行的妹妹哭到癱軟，忙著處理後事的姊姊，聽聞張嫌5萬元交保更不能接受，氣得痛批法官「憑什麼」。

對此，中檢認為，張嫌今年至今已犯下超過10起竊盜案，有再犯之虞，25日已向台中高分院提起抗告。

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▼廖女載妹妹遊台中慘死，姊姊痛批法官憑什麼。（圖／民眾提供）