▲全國首屆室內無人機表演賽，26日弘光科大群飛。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

全國首場室內大型無人機表演賽26日在弘光科技大學登場，除了有無人機在室內結合燈光音效的演出，還有舞者與無人機隨舞曲一起律動。負責活動的無人機訓練中心主任張成榮表示，這次活動共安排7個節目，出動40台無人機擔任開場演出，40台無人機得花1小時進行電腦設定，且必須避免其他訊號干擾，難度頗高。

張成榮說，弘光的無人機演出由學生操控，因此平常訓練很重要，如果程式設定不好，無人機便會失控，學生需要學會自創程式，讓無人機飛起來的隊形一致，在半空中形成的弧形才會美，也需要業界廠商協助訓練學生，讓學生發揮團隊合作默契，讓演出完美。

▲全國首屆室內無人機表演賽，26日弘光科大群飛。（圖／記者游瓊華攝）

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑表示，學校成立無人機訓練中心開辦創新應用課程培育人才，舉辦首屆無人機室內演繹賽，並與高中職無人機社團合作，邀請宜寧中學、致用商工、沙鹿高工、僑泰高中師生到場觀賞。

林姓學生說，原本以為無人機只是飛在半空中，不知道還可以像跳舞一樣表演，而且還可以巧妙地跟舞者配合，感覺很酷、很炫；另一位劉姓學生說，以前在電視上看過國慶的無人機表演，沒想到能夠親眼看到演出，「真的超神奇，無人機配合燈光、音樂，感覺都活了起來，好像有生命，超好看的表演。」

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版