揪「20男激戰5女」...她放話：男訂金2000！約戰台中摩鐵　下場曝

▲阿傑、花花舉辦有收費之性愛趴，遭法院判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿傑」（化名）與女子「花花」（化名）是男女朋友，而兩人在臉書上張貼群交活動訊息，並聲稱預計有20個男生、4到5個女生，而男方須事先匯款2000元的訂金。不過，在性愛趴開始約4小時後，就遭到警方當場查獲。對此，法官審理後，依法判阿傑3月徒刑，判花花6月徒刑。

判決指出，阿傑與花花是情侶，但兩人卻共同基於意圖使女子與他人為性交、而媒介、容留以營利之犯意，在某網路多P社團張貼將於1個月後，舉辦大型活動之訊息，同時也公告每人的費用為新台幣3500元，須先匯款2000元訂金到花花的帳戶內，並以私人訊息報名。

等到網友報名成功後，花花也在通訊軟體公告活動日期、男女參加人數。此外，花花也與另名女子聯繫，以不用支付參加費用，且可獲取3000元之代價，邀請對方前往參加性愛聯誼派對，藉此方式媒介她與付費參加之男性為性交行為以營利。

性愛派對開始4小時後，警方持搜索票到該房間搜索，當場將幾人查獲。對此，法官認為，阿傑、花花二人正值青壯之年，非無工作能力，卻不思依循正道取財，助長性交易歪風，法治觀念薄弱，因此依法判花花6月徒刑，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日；而阿傑則被依法判3月徒刑，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日。另外，花花不服判決結果而上訴到台中高等法院，但台中高分院審理後認為，一審判決並無不妥、認事用法並無不當，因此駁回其上訴。

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