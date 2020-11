路牌老是被偷！奧地利「Fucking村」1000年後終於改名

記者王佩翊/編譯

奧地利塔爾斯多夫市(Tarsdorf)有一個名為「Fucking」的小村莊,儘管在德語中這個名字並沒有任何含意,但因村莊的名字與英文中的髒話相同,導致許多觀光客特地到當地拍照,甚至還有人把路標拔走,讓村民苦不堪言。當地議會26日正式通過村莊改名案,預計將於元旦正式生效。

根據《德國之聲》報導,塔爾斯多夫市長安德烈霍爾茲納(Andrea Holzner)26日宣布,奧地利的富金村(Fucking)將從明年元旦起正式改名為Fugging。富金村村名的歷史長達1000多年,自網路開始發達後,這個與英文髒話同名的村莊瞬間爆紅,吸引許多遊客到該地觀光,小村莊也成為知名的網路打卡景點。

儘管這個「有趣」的名字替富金村帶來旅遊商機,但卻也對當地居民的生活帶來巨大影響。許多觀光客不但會以不雅姿勢與路標合照,甚至還有人直接將路標連根拔起,帶回家作紀念,因此許多居民都希望村莊能夠改名,讓他們回歸平靜的生活。

富金村人口約為100人,民眾因為不堪其擾,多年來要求政府將村莊改名,而當地議會終於在26日順應民意,通過改名案。

