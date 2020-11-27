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路牌老是被偷！奧地利「Fucking村」1000年後終於改名

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記者王佩翊／編譯

奧地利塔爾斯多夫市（Tarsdorf）有一個名為「Fucking」的小村莊，儘管在德語中這個名字並沒有任何含意，但因村莊的名字與英文中的髒話相同，導致許多觀光客特地到當地拍照，甚至還有人把路標拔走，讓村民苦不堪言。當地議會26日正式通過村莊改名案，預計將於元旦正式生效。

根據《德國之聲》報導，塔爾斯多夫市長安德烈霍爾茲納（Andrea Holzner）26日宣布，奧地利的富金村（Fucking）將從明年元旦起正式改名為Fugging。富金村村名的歷史長達1000多年，自網路開始發達後，這個與英文髒話同名的村莊瞬間爆紅，吸引許多遊客到該地觀光，小村莊也成為知名的網路打卡景點。

儘管這個「有趣」的名字替富金村帶來旅遊商機，但卻也對當地居民的生活帶來巨大影響。許多觀光客不但會以不雅姿勢與路標合照，甚至還有人直接將路標連根拔起，帶回家作紀念，因此許多居民都希望村莊能夠改名，讓他們回歸平靜的生活。

富金村人口約為100人，民眾因為不堪其擾，多年來要求政府將村莊改名，而當地議會終於在26日順應民意，通過改名案。

 
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