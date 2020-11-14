南韓足球隊集體染疫！趙賢祐等4名大將新冠篩檢呈「陽性」

▲南韓國家足球代表隊飛往奧地利出賽，未料卻造成球員集體染疫。（圖／翻攝自KFA臉書）

記者羅翊宬／綜合外電報導

由葡萄牙裔職業足球員保羅•班托（Paulo Bento）擔任總教練的南韓國家足球代表隊，8日從南韓飛抵奧地利，為時隔一年的首次海外出戰，原預計與墨西哥、卡達舉行友誼賽，不料趙賢祐（조현우）、權昶勛（권창훈）、李東俊（이동준）、黃仁範（황인범）新冠肺炎（COVID-19）篩檢結果呈現陽性，目前尚無任何症狀。

根據《韓聯社》報導，南韓足球協會（KFA）於今（14）日表示，出戰球員根據國際足球總會（FIFA）規定於當地時間12日下午5時接受PCR檢測，不料兆賢祐、權昶勛、李東俊、黃仁範與另外1名員工篩檢結果呈現陽性反應，目前4名球員已依規定在各自的房間內接受隔離，而協會將以球員的健康為最優先考量，持續監控各球員的身體狀況。

而結果呈現陰性的球員，也將於當地時間14日上午8時重新接受檢測。

▲南韓門將趙賢祐新冠篩檢結果為陽性。（圖／CFP）

南韓足球協會補充，目前將依奧地利防疫當局的指示，與墨西哥、奧地利足球協會討論是否要取消接下來的賽程。

據悉，南韓國家足球代表隊原訂在首爾時間15日上午5時與墨西哥隊舉行友誼賽、17日晚間10時則與卡達隊對戰。

報導指出，南韓足球協會為了避免讓出戰球員感染新冠肺炎，包下球員下榻飯店整層樓，並嚴令球員除了飯店、訓練場地、賽場外，禁止前往其他地方，未料卻還是發生球員群聚感染。

南韓國家足球代表隊懷疑，球隊內的群聚感染現象，可能與球員們在飯店內玩「黑手黨遊戲」（Mafia）有關。

根據《朝鮮日報》，南韓國家足球代表隊內非常盛行玩「黑手黨遊戲」，尤其是如今疫情大流行下，球員皆禁止外出，於是只能聚集在狹窄的會議室進行該遊戲，最先是黃喜燦、黃仁範提議玩遊戲，之後黃仁範篩檢為陽性。

▲粉絲擔心上場支援的孫興慜也可能染疫。（圖／路透）

該遊戲基本參與人數為5至10人，通常由法官（遊戲主持人）指定扮演殺手的玩家，其他則為平民，平民須透過討論、並投票表決揪出殺手，由於遊戲中需要大量交談，口沫橫飛的情況下，可能造成病毒加速傳播。

球員孫準浩（손준호）透露，知名選手孫興慜（손흥민）最擅長玩黑手黨遊戲，該消息一出後，許多球迷和粉絲皆擔心孫興慜可能染疫。

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