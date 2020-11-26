LG Wing 5G雙螢幕翅膀手機　搶先開箱實拍初體驗

▲LG Wing 主鏡頭實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

南韓手機大廠 LG 電子稍早宣布旗下 LG Explorer Project 首支手機 LG Wing 在台上市情報，確認以新台幣 25,990 元、限量 1000 支在 12 月 1 日開賣羽翼款，記者實際取得上市實機，進行簡單的開箱體驗，分享相關心得給大家參考。

＊開箱：

LG Wing 是一款 5G 手機，台灣引進的是 8GB／128GB 版本，原廠盒裝設計相當精簡，白色外盒印上 LG WING 5G 字樣，原廠提供手機本體、手機保護殼、Type-C to Type-C 傳輸線、Type-C to 3.5mm 耳機轉接頭。

▲LG Wing 原廠標配內容。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼原廠隨附跟手機同色的手機保護殼，內部是用黏貼的。（圖／記者洪聖壹攝）

＊螢幕：

如同先前介紹，LG WIN 是一款 6.8 吋的智慧型手機，配備了一個 6.8 吋 20.5:9 FHD+POLED 面板跟一個相當特殊的 3.9 吋 1:1.15 吋 GOLED 面板，厚度卻只有 10.9mm、重量 260 克，作為比較，6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 厚度 7.4mm、重量 228 克，所以這支手機基本上比 iPhone 12 Pro Max 大了一號，螢幕顯示效果兩者差異不大，最大的差異還是多了一片 3.9 吋副螢幕，讓兩個螢幕可以自由切換角度。

＊雙螢幕應用：

雙螢幕應用是記者對於這支手機最好奇的地方，LG 在自家的 Q OS 介面上設計了「旋轉主頁」，讓手機雙螢幕滑動之後，就會自動啟動，這個旋轉主頁的設計非常像是手機版本的 Web OS，操作起來相當直覺。

透過這樣的「旋轉主頁」搭配雙螢幕，就可以一邊玩遊戲，一邊觀看教學影片，或者一邊化妝一邊接聽電話等等，實際體驗到這支手機最實用的地方在於，當你在看新聞的時候，如果這篇新聞內建影音，那麼影片就會在 6.8 吋的螢幕上播放，3.9 吋螢幕就可以滑新聞。

▲透過「旋轉主頁」介面，可以一邊看影音、下方同時滑新聞。（圖／記者洪聖壹攝）

▲透過「旋轉主頁」介面，可以一邊玩賽車、上方同時看賽事地圖。（圖／記者洪聖壹攝）

在耐用度方面，正如同先前介紹，LG 透過特殊雙軸油壓鎖定的特殊結構，來維持雙螢幕旋轉過程中的耐用性，該結構還經過防摔、防塵、防水等多項測試，可以因應各種特殊使用環境。此外，為了避免副螢幕被主螢幕的機背刮花，加上要更方便旋轉，因此這次手機的背後特別塗上了熱塑聚甲醛。

▲為了防止下方螢幕刮傷，因此這次手機的背後特別塗上了熱塑聚甲醛。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍攝：

這支手機使用類似 OPPO、Vivo 的伸縮鏡頭解決方案，最高拍攝畫素為 3200 萬，而且一樣具有防摔落設計，一但手機不小心即將摔到地上，它的自拍鏡頭就會自己縮回去機身，拍攝介面上支援一般拍照、人像模式等特殊拍照方式，記者拍了幾張照片給讀者們參考：

▲LG Wing 配備升降式自拍鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲人像模式自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲逆光自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

LG Wing 主鏡頭 6400 萬畫素、光圈 F1.8、78 度廣角，另外還有一顆 1300 萬畫素、光圈 F1.9、117 度超廣角鏡頭，以及一顆 1200 萬畫素、光圈 F2.2，120 度的超感光、超廣角鏡頭，實際拍攝可以切換 1.0 使用廣角鏡頭拍攝，另外 2.0 跟 0.5 超廣角，或者是「直立式」都是使用 1300 萬畫素、光圈 F1.9 的超廣角鏡頭演算而來。

▲LG Wing 配備一顆 6400 萬畫素廣角跟1200超廣角、1300萬畫素超廣角鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲1X 拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲2X 數位變焦拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲0.5X 超廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

那麼你會問，另外一顆超廣角做什麼用的呢？根據 LG 人員回應，1200 萬畫素、光圈 F2.2，120 度的超感光、超廣角鏡頭主要是在「橫向拍攝」時使用。

此外，LG Wing 應該也是全球第一款結合三軸穩定器效果的拍照手機，設計師在機身內部設計了 6 個手機穩定裝置，一但開啟雲台模式，第二螢幕立刻變成三軸雲台手柄，上面有讓人很熟悉的雲台控制平台，拍攝鏡頭使用的正是上述的 1200 萬畫素高感光、超廣角鏡頭，而且三顆鏡頭跟自拍鏡頭還可以搭配，啟用相當特別的「雙重錄製」功能，完全不用另外安裝其他應用程式。

＊效能：

最後還是要講一下使用體驗，LG Wing 出貨搭載 Android 10 作業系統，採用高通 S765G 5G 行動平台，在操作上或者玩遊戲還算流暢。

初步體驗來說，LG Wing 雖然是款中階幾，不過其雙螢幕應用真的相當有意思，非常推薦給喜愛直播的用戶或者喜好多工應用的學生，電池容量 4000 mAh，在海外測試來說基本上還是可以使用一整天，原廠標配充電器、充電線之外，還提供保護殼，算是相當完整。