　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LG Wing 5G雙螢幕翅膀手機　搶先開箱實拍初體驗

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LG Wing 主鏡頭實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

南韓手機大廠 LG 電子稍早宣布旗下 LG Explorer Project 首支手機 LG Wing 在台上市情報，確認以新台幣 25,990 元、限量 1000 支在 12 月 1 日開賣羽翼款，記者實際取得上市實機，進行簡單的開箱體驗，分享相關心得給大家參考。

＊開箱：

LG Wing 是一款 5G 手機，台灣引進的是 8GB／128GB 版本，原廠盒裝設計相當精簡，白色外盒印上 LG WING 5G 字樣，原廠提供手機本體、手機保護殼、Type-C to Type-C 傳輸線、Type-C to 3.5mm 耳機轉接頭。

▲LG Wing 原廠標配內容。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼原廠隨附跟手機同色的手機保護殼，內部是用黏貼的。（圖／記者洪聖壹攝）

＊螢幕：

如同先前介紹，LG WIN 是一款 6.8 吋的智慧型手機，配備了一個 6.8 吋 20.5:9 FHD+POLED 面板跟一個相當特殊的 3.9 吋 1:1.15 吋 GOLED 面板，厚度卻只有 10.9mm、重量 260 克，作為比較，6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 厚度 7.4mm、重量 228 克，所以這支手機基本上比 iPhone 12 Pro Max 大了一號，螢幕顯示效果兩者差異不大，最大的差異還是多了一片 3.9 吋副螢幕，讓兩個螢幕可以自由切換角度。

＊雙螢幕應用：

雙螢幕應用是記者對於這支手機最好奇的地方，LG 在自家的 Q OS 介面上設計了「旋轉主頁」，讓手機雙螢幕滑動之後，就會自動啟動，這個旋轉主頁的設計非常像是手機版本的 Web OS，操作起來相當直覺。

透過這樣的「旋轉主頁」搭配雙螢幕，就可以一邊玩遊戲，一邊觀看教學影片，或者一邊化妝一邊接聽電話等等，實際體驗到這支手機最實用的地方在於，當你在看新聞的時候，如果這篇新聞內建影音，那麼影片就會在 6.8 吋的螢幕上播放，3.9 吋螢幕就可以滑新聞。

▲透過「旋轉主頁」介面，可以一邊看影音、下方同時滑新聞。（圖／記者洪聖壹攝）

▲透過「旋轉主頁」介面，可以一邊玩賽車、上方同時看賽事地圖。（圖／記者洪聖壹攝）

在耐用度方面，正如同先前介紹，LG 透過特殊雙軸油壓鎖定的特殊結構，來維持雙螢幕旋轉過程中的耐用性，該結構還經過防摔、防塵、防水等多項測試，可以因應各種特殊使用環境。此外，為了避免副螢幕被主螢幕的機背刮花，加上要更方便旋轉，因此這次手機的背後特別塗上了熱塑聚甲醛。

▲為了防止下方螢幕刮傷，因此這次手機的背後特別塗上了熱塑聚甲醛。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍攝：

這支手機使用類似 OPPO、Vivo 的伸縮鏡頭解決方案，最高拍攝畫素為 3200 萬，而且一樣具有防摔落設計，一但手機不小心即將摔到地上，它的自拍鏡頭就會自己縮回去機身，拍攝介面上支援一般拍照、人像模式等特殊拍照方式，記者拍了幾張照片給讀者們參考：

▲LG Wing 配備升降式自拍鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲人像模式自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲逆光自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

LG Wing 主鏡頭 6400 萬畫素、光圈 F1.8、78 度廣角，另外還有一顆 1300 萬畫素、光圈 F1.9、117 度超廣角鏡頭，以及一顆 1200 萬畫素、光圈 F2.2，120 度的超感光、超廣角鏡頭，實際拍攝可以切換 1.0 使用廣角鏡頭拍攝，另外 2.0 跟 0.5 超廣角，或者是「直立式」都是使用 1300 萬畫素、光圈 F1.9 的超廣角鏡頭演算而來。

▲LG Wing 配備一顆 6400 萬畫素廣角跟1200超廣角、1300萬畫素超廣角鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲1X 拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲2X 數位變焦拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲0.5X 超廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

那麼你會問，另外一顆超廣角做什麼用的呢？根據 LG 人員回應，1200 萬畫素、光圈 F2.2，120 度的超感光、超廣角鏡頭主要是在「橫向拍攝」時使用。

此外，LG Wing 應該也是全球第一款結合三軸穩定器效果的拍照手機，設計師在機身內部設計了 6 個手機穩定裝置，一但開啟雲台模式，第二螢幕立刻變成三軸雲台手柄，上面有讓人很熟悉的雲台控制平台，拍攝鏡頭使用的正是上述的 1200 萬畫素高感光、超廣角鏡頭，而且三顆鏡頭跟自拍鏡頭還可以搭配，啟用相當特別的「雙重錄製」功能，完全不用另外安裝其他應用程式。

＊效能：

最後還是要講一下使用體驗，LG Wing 出貨搭載 Android 10 作業系統，採用高通 S765G 5G 行動平台，在操作上或者玩遊戲還算流暢。

初步體驗來說，LG Wing 雖然是款中階幾，不過其雙螢幕應用真的相當有意思，非常推薦給喜愛直播的用戶或者喜好多工應用的學生，電池容量 4000 mAh，在海外測試來說基本上還是可以使用一整天，原廠標配充電器、充電線之外，還提供保護殼，算是相當完整。

ET快訊
涉侵占2100萬善款！入袋狂買精品　龍巖李世聰夫妻遭約談
麥當勞女神消失2年變咖啡CEO！　床照解放渾圓形狀
漢神巨蛋停車場鎖喉攻擊！老外嗆：看我女友　他慘斷3顆牙滿口血
30歲媽勒斃小姊弟「判死刑」　律師怒批：法官冷血
NIKE「黑五特賣」直逼4折！　價格比雙11還殺
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LG Wing 5G雙螢幕翅膀手機　搶先開箱實拍初體驗

他月繳1399升級5G卻無感！內行曝「手機撐不起技術」：10G也沒用

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

劉雨柔「演藝圈第一人」拿下國際WBC證照　炫耀選手老公：拜我！拜我！

科學家手伸培養箱「血祭5000蚊」一拿出全是腫包：為研究登革熱！

LG Wing 5G雙螢幕翅膀手機　搶先開箱實拍初體驗

他月繳1399升級5G卻無感！內行曝「手機撐不起技術」：10G也沒用

【廣編】NEXON旗下《楓之谷M》今日宣布：「MapleStory X BTS」聯名合作正式展開！

新光人壽應金管會要求：國外投資部位「已調整完畢」

高以翔離世1年　吳建豪、袁詠琳寫歌紀念喊「想到你還是會掉淚」

【廣編】「有機食農教育成果展」　推動16年北車登場

蕭美琴報平安「讓大家擔心！」　不捨同仁為幫台灣暴露風險中

【廣編】全方位智慧居家生態系！遠傳「六大智慧宅解決方案」華麗登場

單驥／隔絕於RCEP的亞太孤兒：台灣與印度

新莊偶戲文化日民眾High翻　侯友宜掌戲偶樂體驗傳統文化

《料理之王》改良台灣經典小吃！殘酷賽制「亦敵亦友」登場　

北台灣有感冷一周！明起高溫暴跌7°C　「低溫15°C」最冷時間曝

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

3C家電熱門新聞

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

月繳1399升級5G！內行曝「撐不起技術」：沒用

全球熱門5G手機三星擊敗華為

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

蘋果12與三星Note20頂級機種對決

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

3C達人5招教你破解山寨AirPods

蘋果iOS 15明年推出

iPhone 7升級iOS14「螢幕慘中風」　果粉曝巨雷

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

iPhone 12「死當」怎麼辦？　重啟設備靠這兩個按鍵

煮飯燉肉做優格 萬用鍋4千元有找

更多熱門

相關新聞

熬夜玩手機　31歲男隔天1眼失明

熬夜玩手機　31歲男隔天1眼失明

廣東深圳一名31歲男子用手機玩遊戲玩了一夜，隔天起來突然發現1隻眼睛突然失明，嚇得立即前往醫院檢查，醫生發現他眼底下方整個視網膜都水腫，且視力下降到0.4，原來是罹患視網膜分支動脈阻塞，也就是俗稱的「眼中風」。

LG WING 12月初中華電信獨家開賣

LG WING 12月初中華電信獨家開賣

充電頭拿掉了！iPhone 13「爆料總整理」

充電頭拿掉了！iPhone 13「爆料總整理」

月繳1399升級5G！內行曝「撐不起技術」：沒用

月繳1399升級5G！內行曝「撐不起技術」：沒用

屢傳華為造車　任正非：誰講就調職

屢傳華為造車　任正非：誰講就調職

關鍵字：

LGLG Wing手機5G

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

啪完才知對方有女友！梁云菲機場崩潰大哭

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

台南爛牙女滿嘴膿　全口植牙崩壞挖掉

即／球王馬拉度納去世　享壽60歲

CPR按15分鐘反被告　「病公主舅」求情

樂天硬起來！兄弟球迷真的被告了

距離太遠…外送員接單「狂嗆4句」秒轉單

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

軍機緊急升空　台海空域很熱鬧

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

快訊／千萬發票你中了嗎？全家便利商店中獎得主名單出爐

更多

最夯影音

更多
麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角
小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面