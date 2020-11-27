35歲女友重返大學拚考老師　男友崩潰分析「4年結局」網戰翻

記者黃翊婷／綜合報導

「一個不會想的女友，簡直沒有出社會的觀念跟感覺，都35歲了忽然說想回去念大學。」一名網友26日在臉書PO文抱怨，女友因為想當老師，決定靠每個月一萬多元的打工薪水攻讀教育學位，但他分析之後覺得可行性很低，這才決定上網吐苦水。沒想到這篇文章一公開，隨即引起網友正反意見論戰，有人力挺男友，也有人覺得女友勇敢追夢很值得鼓勵。

▲原PO女友想當老師。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

原PO在臉書粉絲專頁「靠北女友my girl」PO文中提到，女友已經35歲了，因為想要當老師，最近打算去念可以修教育學分又很好進去的私立大學，「問她這樣要多久，她說應該是4年」，一想到現在老師非常不好考，出於擔心便上網搜尋資料，一看錄取率根本不到10％，心都涼了。

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「她4年後39歲還要去拚，年紀就會是弱勢。」原PO認為，就算女友順利畢業，記憶力等各方面能力可能不如年輕人，面試時不知道會不會吃虧，「她不是美女型的」，此外，她打算靠每個月一萬多元的打工薪水生活，但是就讀相對容易考進去的私立大學，修出來的教育學位，應該要下更多苦功才有可能拚上教師資格考試，偏偏她看起來並不像是會讀書的料，越想越傷腦筋，這才決定上網吐苦水。

▲原PO認為女友不是讀書的料。

雖然原PO自稱在某國營企業上班，沒有要筆戰的意思，但這篇抱怨文章一公開，隨即掀起網友正反意見熱議。力挺原PO的網友認為，現在想要考上老師真的不簡單，「讓她不要妄想了，我身邊幾位國立研究所畢業的朋友，考老師很多年，現在也就混個代課而已。」

但大多數網友選擇力挺女友，認為她勇於追夢是一件很值得鼓勵的事，「起碼她為了夢想有行動力」、「如果她有能力賺到基本生活費支撐自己的夢想，沒跟你要補貼，那我看不出來有什麼問題，她現在沒有家庭、沒有小孩要養，趁著還有時間去衝一把，不管成功或失敗，她都不會後悔睹這一把，這才是有意義的人生吧」。