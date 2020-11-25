教室內露鳥自拍丟頭路　台中噁爛師扛責否認有「掌鏡人」

▲台中男師在國小教室狂自拍露鳥照，現傳出恐有第三隻手協助。（圖／記者游瓊華翻攝）。

記者游瓊華／台中報導

台中市一名王姓國小代課老師在教室裡全裸下身自拍，甚至連午睡中的學生都入鏡，還將照片PO上Twitter社交平台。昨日警方將王師帶回偵訊時，王師起初全部否認，後坦承有拍照但無散布，還推說係因有買賣糾紛遭人惡意報復散布照片，經警方勸說一個多小時，王師態度才翻轉，承認自拍並散布裸照，至於是否有其它掌鏡者協助，警方也將繼續追查。

據悉，王男昨日到案後態度激動，警方擔心王男情緒，還詢問是否需要通知家人到場，但王男透露已與家人無往來，要求警方不要通知家人，警方原本懷疑涉及感情糾紛，且有其他協助拍攝，但王男通通否認。而學校今早召開會議確定解聘王男，王男以書面資料替代並無出席。

警方指出，拍攝自己裸照並不犯法，散布照片才屬違法，若有其他掌鏡人協助拍照但無散布也無構成刑法，但現今王男已經坦承所有刑責，同時推特帳號也已經刪除，全案先依涉嫌觸犯刑法妨害風化罪之公然猥褻罪及散佈猥褻影像罪，函送法辦。

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