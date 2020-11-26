不只是世界咖啡冠軍！Simple Kaffa興波咖啡全球爆紅靠團隊戰力奠基

▲世界冠軍咖啡大師吳則霖(右)與共同創辦人盧嘉琦(左)育才有方，旗下咖啡師賴孟忻(中)近年也逐漸在國內外賽事嶄露頭角，是世界咖啡明日之星。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

距離全台最潮文青集散地－華山文化園區不遠處的「Simple Kaffa興波咖啡」在「2020全球50間最棒咖啡館」拿下第一名的消息曝光後，每天早上店還沒開，門口等著品嚐「世界級咖啡」的咖啡愛好者已大排長龍，在來客數大爆發的高壓之下，要維持品牌一貫的咖啡水準及服務品質，全靠創辦人吳則霖及盧嘉琦過去帶團隊育才有方，才能在關鍵時刻發揮實力，穩固Simple Kaffa在台灣精品咖啡店的龍頭地位。

▲不只是世界咖啡冠軍，Simple Kaffa更連續獲選全球50間最棒咖啡館第一名。

Simple Kaffa興波咖啡不只是將2層樓老宅成功改造成「咖啡森林」的氛圍很棒，店內的咖啡師更是箇中好手。創辦人吳則霖曾在2016年獲得WBC世界咖啡冠軍，以「科學化沖煮咖啡」的作法聞名，共同創辦人盧嘉琦也是少數具有WCE國際咖啡評審兩項資格者，目前店內也培育出數名可以獨當一面的咖啡師，像是從大學畢業就進入Simple Kaffa的賴孟忻，一路跟在吳則霖身邊擔任助手累積經驗，如今已從2016年起連續四年陸續奪得2017、2019兩屆台灣咖啡大師賽冠軍，以及2016、2018年台灣咖啡大師賽亞軍，而另一位咖啡師林妡穎也拿下2019年台灣咖啡大師賽亞軍的好成績。

▲吳則霖認為帶團隊要先從感官訓練先建立有條理的共同語言開始，平時不吝指導店內夥伴。

有趣的是，要開一家咖啡店，最難莫過於組織團隊，尤其要從零開始培育一名優秀的咖啡師，需花費大量時間與心力，過去就有許多店家擔心留不住人才會使心血付諸流水而不願傳技術，但吳則霖卻選擇用更高的維度去看待育才、留才的成果，樂見未來Simple Kaffa子弟兵能在台灣、甚至國際間開枝散葉。

「相較於其他咖啡團隊，我們最強的地方在於感官訓練。」吳則霖認為技術可以透過經驗慢慢累積，但是對於咖啡的認知必須先從感官開始，透過有條理的方式去建立團隊間具共同的語言，才能簡單而精準地描述嗅覺、觸覺、味覺…等，如此一來即使新進夥伴也能快速進入狀況，同樣也有助於咖啡師未來在參與國際賽事時能更有效率地溝通，和團隊一起努力找到更好的做法。

吳則霖認為比賽和店內實務其實是相輔相成的，因此店裡可以看到一些特別的做法，是將比賽過程發現的好方法沿用到店內，「我常說要把店放在心上，比賽要端出去的東西，應該是你已經過實驗，確定可行才能端出去，比完之後它還要能夠回到店裡面來」，透過這樣的循環，讓店裡的客人也能喝得到在咖啡賽場上同樣的滋味。

▲Simple Kaffa至今仍追求突破，近期成功拿下首屆衣索比亞COE競標豆，其好品味在國際間掀起話題。

也因此，頂著世界冠軍咖啡光環，Simple Kaffa卻不吝於給咖啡師發揮的空間，盧嘉琦認為「一家咖啡店不必只有一位明星，只要維持在”好球帶”的水準，每位咖啡師都可以有自己的風格，同時也可以參與新品發想，像是孟忻就參與很多店內的開發，咖啡師們目前也已在店內養出一票鐵粉。」儘管在台灣精品咖啡圈已奠定地位，Simple Kaffa仍不斷嘗試新的挑戰，像是勇於取得今年衣索比亞首屆COE國際競標豆的第二名品項，意外獲國際間讚譽好品味。

▲Simple Kaffa獨特的空間氛圍及卓越的咖啡品質，被評選為全球50間最棒咖啡館第一名。

從一部改造的三輪車開始在街邊賣咖啡，再到東區地下室開第一家店、晉升世界咖啡冠軍，到現在成為全球最棒的咖啡館，面對近期店內高朋滿座的人潮，許多人帶著朝聖的心情來到Simple Kaffa感受傳說中「最棒的咖啡館」，對此，盧嘉琦認為：「我相信每個人心中都有一間最棒的咖啡店，有你喜歡的細節與氛圍，而那才是咖啡在你生活裡面的意義」。而吳則霖也不改一開始只是愛喝咖啡的初衷，覺得喝咖啡應該是一件很Chill的事，建議大家別帶著「世界冠軍應該是怎樣」的成見來品嚐，因為Simple Kaffa至始至終都是原本那個希望與客人熱絡交流、大家一起輕鬆喝咖啡的模樣。