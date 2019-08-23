80元喝精品咖啡！限定2個週末「UCC夏日咖啡祭」打彈珠、擲豆遊戲超好玩

▲「COFFEE LOVER's PLANET」新竹巨城店舉辦UCC夏日咖啡祭，戶外高掛彩色燈籠，四周瀰漫濃濃的東洋風情。（圖／記者黃克翔攝，下同）



消費中心／新竹報導



來到新竹，這個充滿熱鬧又慢活的城市，除了城隍廟周邊的巷弄小吃擠滿人潮，每到週末，學生、上班族與家庭客更熱愛找間咖啡店，悠哉度過一個下午，因著「黑金」風氣興盛，如雨後春筍般冒出的精品咖啡已成為日常必須的生活態度。位於新竹Big City遠東巨城的「COFFEE LOVER's PLANET」打造UCC夏日咖啡祭，戶外空間高掛一顆顆多彩燈籠裝飾，四周瀰漫濃濃東洋風情，期間推出限定咖啡霜淇淋、手工調製冰咖啡及趣味遊戲，讓民眾在夏日尾聲感受歡樂的時光。

▲為期十天的「UCC夏日咖啡祭」民眾購買活動券（80元）一張，於指定時段即可體驗遊戲、兌換咖啡。



體驗UCC夏日咖啡祭 挑戰兩關拿好禮

「COFFEE LOVER's PLANET」遠東巨城店，每到下午1、2點進入人潮高峰，客人陸陸續續選個喜愛的座位，點杯咖啡、甜點或輕食，便可待一整個下午，室內陳列多種沖煮器材，半開放式展演吧檯有屬於自己的獨特氛圍！ 此次，暑假舉辦「UCC夏日咖啡祭」快閃2個週末，除了擁有舒適的室內座位，戶外空間更搖身一變，成為網美打卡場景，宛如兩個不同世界。



COFFEE LOVER's PLANET總監楊衣姍說，日本夏季流行花火祭典，因結合傳統美食、市集與神社祈福，過程好玩又豐富，因此促發活動構想，「大部分時間店內活動較為靜態，趁著放暑假，營造一些互動遊戲讓民眾感受熱鬧。」不僅如此，挑戰闖關還有機會把超值商品帶回家。





▲現場設計打彈珠機台，令人重溫兒時的夜市回憶。





▲擲豆挑戰極具挑戰性與趣味性！按照等級有機會兌換獎品。



戶外空間搭配紅白相間的祭典模板，民眾可自由拿取拍照，打卡小道具彷彿身歷其境在日本街道勝地！祭典遊戲，分成擲豆挑戰、彈珠遊戲，只要購買一張「UCC夏日咖啡祭典活動券（80元）」即可盡享趣味遊戲。除了好玩，關卡設計獎項也十分豐富，依照投擲等級，有機後抽中免費早餐、頂級藍山咖啡、鬆餅、百元折價券等，最大獎項還有市值1,550元的手沖咖啡壺，限量10組，超值禮物有吃有玩，若來到新竹巨城逛街，這裡是休閒娛樂的好去處。

▲「COFFEE LOVER's PLANET」巨城店限定咖啡霜淇淋。



限定精品咖啡霜淇淋 曼特寧與巴西豆美妙結合

夏天就是要冰涼一下，黏膩的天氣少不了冰涼、清爽的冰品、飲料消暑氣。「UCC夏日咖啡祭」引進霜淇淋機冰咖啡沖泡機台助陣，持祭典活動券可擇一兌換！其中，咖啡霜淇淋提供香草與香濃咖啡兩種口味，後者採用曼特寧與巴西豆調製，濃密風味點燃味蕾，讓女孩愛不釋手，即便什麼都不做，在戶外座位區靜靜享受一杯咖啡、餐食也格外放鬆。





▲▼無論大人、小孩來趟「UCC夏日咖啡祭」玩遊戲、打卡拍照，都能在暑假尾聲創造歡樂時光。





「COFFEE LOVER's PLANET」目前在台共有2間店鋪，位於SOGO台北敦化館、新竹遠東巨城Big City，主打專業咖啡職人與7種獨家沖泡萃取方式，將咖啡的魅力極致發揮；「UCC夏日咖啡祭」僅限新竹遠東巨城店，即日起至9月1日（日）止，戶外空間皆陳列祭典佈置，遊戲活動則為兩個時段：8月23日～8月25日，以及8月30日～9月1日，早上11點至晚上8點。



楊衣姍說，每日店內提供20國來自世界各地的特殊單一品種咖啡豆，產區涵蓋非洲、中南美洲及亞洲等國家，讓來客可以觸摸、聞香，感受不同的香氣選擇喜歡的風味。另外，由日本UCC專利研發的陽壓罐咖啡豆，近年也成為精品咖啡豆新寵，未開罐保鮮期可達4年，由於注入二氧化碳，促使鋁罐內豆子持續熟成、香氣越發醇厚，沖煮後風味更佳細緻，配合夏日祭典活動，民眾不妨走一趟來找尋讓自己心動的味道。





▲「COFFEE LOVER's PLANET」新竹巨城店，同樣規劃販賣咖啡豆、器具的空間。