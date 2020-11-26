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境外+2來自美國、印尼！印尼女「輕微症狀未回報」期滿探友後才確診

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▲▼1125中央流行疫情指揮中心記者會，莊人祥（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明，個案為本國籍20多歲男性(案625)及印尼籍50多歲女性(案626)，分別自美國、印尼入境。

指揮中心表示，案625今(2020)年8月下旬至美國就學，11月20日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，11月24日返國入境時主動通報有症狀，於機場進行採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共18人，其中5人為前後二排座位旅客，列居家隔離，13人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

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指揮中心指出，案626因工作不定期來臺(前次自臺灣出境時間為今年2月)，本次因處理私人事務及探訪友人，於11月9日再度來臺，入境時無症狀。個案於防疫旅館居家檢疫期間，11月22日起陸續出現輕微頭痛、咳嗽、喉嚨痛及聲音沙啞等症狀，但自覺症狀輕微，檢疫期間均回報無症狀；11月24日檢疫期滿後前往探訪友人，因仍有不適症狀，同日就醫採檢，於今日確診。

指揮中心表示，目前已初步掌握案626接觸者共7人，包括防疫旅館工作人員及友人等，其中1名防疫旅館工作人員因清潔個案房間時，僅佩戴口罩及手套，未著其他防護裝備，故列居家隔離，另有3名友人因與個案共用衛浴設備，亦列居家隔離，其餘3名接觸者因與個案接觸時間較短，且有佩戴口罩，列自主健康管理。針對該個案是否涉及申報不實開罰？莊人祥回應，會請衛生局調查，根據事實再看是否要裁處。

根據指揮中心統計，國內目前累計625例確診，分別為533例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、553人解除隔離、其餘住院隔離中。

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